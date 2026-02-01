Es tendencia:
“Somos gente de fútbol”: la decisión de Mano Menezes tras los pleitos entre Renato Tapia y Christian Cueva

Mano Menezes pretende empezar de la mejor manera su estadía en Perú, así que el caso entre Renato Tapia y Christian Cueva ya tendría solución.

Por Renato Pérez

Christian Cueva, Renato Tapia y Mano Menezes.
© Composición BOLAVIP.Christian Cueva, Renato Tapia y Mano Menezes.

Todavía no se puede hablar del manejo grupal de Mano Menezes como entrenador de la Selección Peruana, pero ya estaría al pendiente de las situaciones internas en el equipo. El más reciente caso de ácidos comentarios entre Renato Tapia y Christian Cueva estaría a punto de resolverse por medio de una drástica decisión del flamante estratega.

Fuente: FPF.
Fuente: FPF.

Si bien no ha sido el mismo Mano Menezes quien se pronunció al respecto en conferencia de prensa ni mucho menos en una reciente entrevista con el canal digital ‘Bicolor+‘, fue Jean Ferrari quien evidenció y dio ciertos detalles de la postura que tomaría el comando técnico al respecto. Sin ánimos de hacer más novela en la gresca de ambos jugadores, se habló de una conversación sincera.

“En realidad, no se ha tocado ni profundizado ese tema, pero sabemos porque somos gente de fútbol. A veces pueden suceder esta clase de situaciones. Por eso el entrenador va a mediar y tener conversación con ellos y con la mayoría de jugadores a los que Mano Menezes crea conveniente tenerlos listos para una posible convocatoria”; comentó Jean Ferrari en charla con ‘Fútbol Satélite‘.

Siguiendo en esta línea, se dejó entrever la posibilidad de que el entrenadorpueda conversar personalmente con Renato Tapia y Christian Cueva. “Lo primero que debe haber es un diálogo. Hay que entender todo el contexto para entender lo que piensa uno u otro. Seguramente Mano Menezes irá a visitar a los jugadores en general. Irá a ver a Tapia, a Cueva y ya tendrá una opinión más concreta de lo que pasó realmente”; finalizó Jean Ferrari.

¿Por qué se dio la trifulca entre Renato Tapia y Christian Cueva?

Durante las últimas semanas fue Renato Tapia quien habló sobre la hipocresía que existe en la interna de la Selección Peruana y no se quedó callado ante las pésimas decisiones que viene tomando la Federación Peruana de Fútbol. Hablando de compañeros y del presidente Agustín Lozano, dicha situación generó gran tendencia y al parecer no a todos les pareció una buena idea.

Fuente: JaxLatinMedia

Fuente: JaxLatinMedia

A raíz de ello fue que Christian Cueva manifestó que no era el momento de revelar ciertas situaciones que se dieron en la interna de Videna, por lo cual luego se dieron distintos mensajes en redes sociales que dejaban entrever una cierta enemistad entre ambos. Lo cierto es que ninguno fue convocado en los más recientes amistosos, así que veremos si es que Mano Menezes los persuade.

DATOS CLAVES

  • Jean Ferrari confirmó que Mano Menezes mediará personalmente en el conflicto entre Renato Tapia y Christian Cueva.
  • El técnico planea visitar y dialogar con ambos referentes para entender el contexto de sus diferencias.
  • La disputa surgió tras las críticas de Tapia a la FPF, las cuales fueron cuestionadas públicamente por Cueva.
renato pérez
Renato Pérez
