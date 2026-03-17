Mientras FC Cajamarca atraviesa un momento complicado en la Liga 1 de Perú luego de tres derrotas seguidas, comienza a tomar fuerza una posible movida en el banquillo que podría cambiar el rumbo del equipo en plena competencia del Torneo Apertura.

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El nombre que aparece en el radar es el del técnico argentino Guillermo Farré, quien recientemente quedó libre tras su salida de Aldosivi. Su disponibilidad inmediata lo convierte en una alternativa concreta para asumir el mando del conjunto cajamarquino ante la inminente salida del estratega Carlos Silvestri.

Guillermo Farré no es un desconocido en el fútbol peruano, ya que tuvo un paso previo por Sporting Cristal, donde dirigió en la Liga 1 y dejó sensaciones mixtas, pero con una propuesta de juego clara que hoy podría ser valorada por un equipo que necesita reaccionar.

La posible llegada del estratega argentino se daría como reemplazo de Carlos Silvestri, cuyo ciclo estaría en evaluación tras los resultados recientes. En Cajamarca consideran que es momento de tomar decisiones para enderezar el rumbo del equipo.

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Guillermo Farré no es más técnico de Aldosivi. (Foto: Aldosivi)

Guillermo Farré podría llegar a FC Cajamarca de Hernán Barcos

Un factor clave dentro del plantel es la presencia del experimentado delantero Hernán Barcos, quien lidera al equipo dentro y fuera del campo. La eventual llegada de Farré también apuntaría a potenciar el rendimiento colectivo y aprovechar la jerarquía de sus principales figuras.

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Por ahora no hay confirmación oficial, pero el contexto abre la puerta a un cambio importante en FC Cajamarca, que analiza opciones para reencaminar su temporada y volver a ser competitivo en el torneo.

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Hernán Barcos festejando un gol con FC Cajamarca. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Guillermo Farré?

Guillermo Farré tiene 45 años, es un técnico argentino y actualmente está libre tras dejar Aldosivi. En su carrera ha estado al mando de clubes como Belgrano en Argentina y Sporting Cristal en Perú.

¿Cuándo vuelve a jugar FC Cajamarca?

FC Cajamarca vuelve a jugar el próximo viernes 20 de marzo ante Cienciano en Cusco y en cotejo válido por la fecha 8 del Torneo Apertura.

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Datos claves

Guillermo Farré es el principal candidato para dirigir al FC Cajamarca tras dejar Aldosivi.

El estratega argentino reemplazaría a Carlos Silvestri tras acumular tres derrotas consecutivas en Liga 1.

La posible llegada de Farré busca potenciar al delantero y referente del equipo, Hernán Barcos.

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