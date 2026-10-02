Desde la interna de Canadá analizaron el rendimiento de Perú y lo que han visto durante la fecha FIFA. Fue Jonathan David quien habló en la previa del amistoso internacional en Montreal.

Quedan pocas horas para que empiece a rodar el balón en el amistoso entre Perú vs. Canadá en la ciudad de Montreal. Los distintos protagonistas de cada una de las selecciones hablaron con los medios internacionales y en esta oportunidad fue Jonathan David quien reveló su análisis sobre el nivel de juego de los nuestros, además de destacar un aspecto en particular visto durante esta fecha FIFA.

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Fuente: La Bicolor.

Si bien todavía les resta un mayor análisis de la Selección Peruana, desde la interna de Canadá son conscientes del poderío defensivo del equipo de todos mostrado en los últimos amistosos internacionales ante Estados Unidos y México. Así lo evidenció recientemente Jonathan David, quien representa ser una de las grandes figuras de su selección y que viene de anotarle a Chile.

“Francamente, no estoy seguro de qué podemos aprovechar. Creo que discutiremos esto un poco más este viernes, pero lo que vimos es que Perú es un equipo muy difícil defensivamente, que lucha por todas las pelotas, que es fuerte en los duelos por abajo y que también puede responder bien ante la pelota aérea. Creo que veremos mucho más mañana”; comentó Jonathan David.

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En cuanto al nivel de las selecciones de esta parte del mundo y de lo que generan para Canadá, el goleador mencionó: “Creo que es mucho más diferente porque cuando juegas contra esos países sudamericanos. Tienen más habilidad para saber cómo manejar el juego a su manera. Ese es un aspecto muy importante en el que creo que nosotros, como nación, podríamos mejorar. Creo que esa es tal vez la mayor diferencia con respecto a los rivales de Concacaf“.

¿Cómo llegan Perú y Canadá al amistoso internacional?

El amistoso internacional entre Perú vs. Canadá se disputará el sábado 3 de octubre desde las 13:00 horas en el Saputo Stadium ubicado en la ciudad de Montreal. Los antecedentes de las selecciones son diferentes en lo que va de la fecha FIFA, sobre todo si es que tenemos en cuenta que vienen buscando la prueba de varios jugadores jóvenes para potenciar a cada uno de los equipos.

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Perú viene de caer goleada por 4-1 ante Estados Unidos en Orlando y luego empató 1-1 México en New Jersey. Dejando mejores sensaciones en este segundo partido, ahora frente a Canadá se espera un rendimiento más óptimo al anterior. Por otro lado, los norteamericanos tan solo disputaron un encuentro y fue ante Chile en donde lograron ganar 1-0 con gol de Jonathan David.

Fuente: Selección Canadá.

DATOS CLAVES

Perú vs. Canadá se disputará el 3 de octubre en el Saputo Stadium .

se disputará el 3 de octubre en el . Jonathan David destacó la solidez defensiva mostrada por la Selección Peruana.

destacó la solidez defensiva mostrada por la Perú llega tras perder 4-1 ante Estados Unidos y empatar 1-1 con México.