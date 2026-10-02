Mano Menezes reveló si Diego Romero y Matías Córdova sumarán minutos ante Canadá y Colombia

Con la continua titularidad de Pedro Gallese en el arco peruano, la palabra de Mano Menezes fue clave para conocer si habrá rotación en el puesto de cara a los amistosos ante Canadá y Colombia.

A un día de un nuevo amistoso internacional de la Selección Peruana y en donde el rival de turno será Canadá en la ciudad de Montreal, la palabra de Mano Menezes fue realmente interesante para conocer si es que se darán algunas variantes en el equipo titular. Siendo el tercer partido de esta fecha FIFA, muchos se preguntan si es que la titularidad de Pedro Gallese seguirá siendo continua.

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En conferencia de prensa, el entrenador de Perú tocó distintos temas y respondió varias consultas sobre el posible equipo titular que arrancará ante Canadá en las próximas horas. Eso sí, lo más llamativo tuvo que ver con la posibilidad de que los arqueros Diego Romero y Matías Córdova puedan tener minutos de competencia, ya sea en el duelo ante los norteamericanos o frente a Colombia.

Fuente: La Bicolor | Composición Bolavip.

“Lo vamos a decidir. Puede ser una oportunidad para que se dé minutos a un arquero que ha sido muy poco común en Perú, en función de la gran regularidad de Pedro Gallese que está a 12 años o muy cerca de los 12 años en Perú, pero tengo que pensar para el futuro”; comentó en primera instancia Mano Menezes sobre la chance de que Diego Romero y Matías Córdova sean titulares.

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Asimismo, el estratega de la Bicolor aseguró que la decisión también genera un análisis de lo que se viene en los próximos año. “Tengo que pensar para el segundo y tercer puesto en el arco porque son importantes. Es una posición muy peculiar la del arquero. Nosotros podemos, a veces, improvisar para que un jugador ocupe otra posición, pero el arquero es arquero y punto“.

🤔 ¿𝙏𝙄𝙀𝙉𝙀 𝙀𝙇 𝙊𝙉𝘾𝙀 𝘿𝙀𝙁𝙄𝙉𝙄𝘿𝙊? 🤔



Mano Menezes declaró para 𝙀𝙡 𝘿𝙞𝙚𝙯 sobre la posible alineación que maneja en #Perú y aclaró si Diego Romero o Matías Córdova tendrán minutos próximamente 👀🔥🇵🇪



📹: Olenka Valencia. pic.twitter.com/J4nkZrgBa0 — Diario El Diez (@eldiezperu) October 2, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se jugarán los próximos amistoso de Perú?

Perú disputará su tercer amistoso internacional ante Canadá el sábado 3 de octubre desde las 13:00 horas en el Saputo Stadium ubicado en la ciudad de Montreal. Luego, el equipo de todos deberá prepararse para enfrentar a Colombia el martes 6 de octubre a las 18:00 horas en el Niu Stadium de Miami. Es decir, son dos encuentros de alta intensidad que dejarán buenos análisis.

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Estos encuentros podrán verse a través de las señales oficiales de América TV, América TV GO, Bitel TV 360 y Movistar TV App en el territorio nacional. Además, gracias a la cobertura exclusiva de Bolavip Perú disfrutarás de todas las incidencias de ambos compromisos. Veremos qué novedades nos trae la Blanquirroja en las alineación titulares y en los recambios.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Perú vs. Canadá se jugará el 3 de octubre a las 13:00 horas.

se jugará el 3 de octubre a las 13:00 horas. Mano Menezes evalúa darle minutos a los arqueros Diego Romero o Matías Córdova.

evalúa darle minutos a los arqueros o Pedro Gallese es el arquero titular de Perú desde hace casi 12 años.