Mano Menezes podría perder a otro futbolista por lesión: titular y capitán de la Selección Peruana

La Selección Peruana está en momento de espera por posible lesión. Mano Menezes está alerta porque perdería un jugador clave para Fecha FIFA.

La Selección Peruana vive horas de incertidumbre mientras prepara su viaje para afrontar una seguidilla de duelos de preparación. La expectativa por el armado del equipo de Mano Menezes se ha visto afectada por las noticias médicas que llegan desde el fútbol brasileño. Un pilar del esquema nacional encendió las alarmas del comando técnico a pocos días del inicio de los trabajos en el campo de entrenamiento.

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Corinthians confirmó que André Carrillo sufre un edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. La institución de São Paulo emitió el informe médico sobre el atacante, generando preocupación en el entorno de la ‘Bicolor’. Esta dolencia pone en duda su presencia dentro de la nómina para los próximos compromisos internacionales.

Mano Menezes espera por la recuperación de André Carrillo. (Foto: X).

El reporte médico y la preocupación del cuerpo técnico

El diagnóstico de edema muscular sitúa al futbolista en una fase de observación médica permanente. Esta molestia se produce por la acumulación de fluido en el tejido muscular tras un esfuerzo intenso, pudiendo derivar en una sobrecarga o acompañarse de un microrrompimiento de fibras. Por esta razón, el departamento médico del ‘Timao’ evaluará la evolución del jugador día a día.

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Para Mano Menezes, la posible baja representa un dolor de cabeza en el armado táctico de la ofensiva nacional. La experiencia y jerarquía de Carrillo en la banda derecha son fundamentales en la idea de juego que busca consolidar el estratega. Perder a uno de los referentes del vestuario obligaría a replantear la alineación titular antes de viajar.

Los plazos de recuperación frente al calendario

El tiempo estimado de baja para este tipo de lesiones oscila habitualmente entre una y cuatro semanas. Si se trata de un edema leve sin ruptura fibrilar, el deportista podría estar de retorno en un plazo de 7 a 14 días con fisioterapia intensiva. Sin embargo, una lesión moderada extendería el periodo de recuperación hasta un mes.

Jugando con las fechas de la gira, el calendario deja un margen muy estrecho para el cuerpo médico. El primer choque de la Selección Peruana está pactado para el sábado 26 de septiembre ante Estados Unidos en Orlando. Apenas tres días después, el martes 29 de septiembre, la ‘Blanquirroja’ se medirá contra México en Nueva Jersey.

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Las opciones de Menezes y los amistosos de octubre

El apretado itinerario continuará en la siguiente semana, cuando Perú enfrente a Canadá el sábado 3 de octubre en Montreal. La serie de duelos amistosos finalizará el martes 6 de octubre frente a Colombia en Miami. Con cuatro encuentros en solo diez días, la exigencia física será máxima para todos los convocados.

Ante este panorama, Menezes analiza la opción de esperar la evolución del atacante para los últimos duelos o llamar a un reemplazo en la nómina. La prioridad de la Selección Peruana y de Corinthians será preservar la salud del extremo para evitar un desgarro grave. Las próximas horas serán determinantes para saber si viajará con la delegación o si quedará desafectado.

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