Mano Menezes definió con una sola palabra lo que es Gianluca Lapadula para la Selección Peruana

El entrenador de la Selección Peruana convocó a Gianluca Lapadula para esta Fecha FIFA. Mano Menezes explicó lo que significa hoy el Bambino.

El director técnico de la Selección Peruana, Mano Menezes, se refirió en conferencia de prensa al retorno de Gianluca Lapadula para la próxima fecha FIFA. El estratega resaltó el valor que aporta el atacante al plantel en esta nueva etapa de preparación.

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Menezes fue directo al calificar al delantero como un pilar fundamental en el esquema táctico y anímico del equipo. El estratega brasileño enfatizó que la experiencia del atacante italo-peruano resulta clave para encarar los desafíos internacionales que se avecinan.

Mano Menezes en funciones como entrenador de la Selección Peruana. (Foto: X).

La palabra clave de Mano Menezes sobre Lapadula

El entrenador no dudo en señalar la cualidad principal del goleador dentro del grupo nacional. “Es una gran referencia, significa jerarquía, vamos a contar con él para estas cuatro ocasiones”, declaró Menezes sobre la importancia de la vuelta del futbolista.

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El estratega dejó en claro que la presencia del atacante le otorga un salto cualitativo al conjunto blanquirrojo. Con esta definición, el técnico reafirma que el delantero parte como la principal carta de gol para la ofensiva peruana.

El camino de la Selección Peruana en la fecha FIFA

Respecto a la planificación del equipo, el DT hizo hincapié en la disciplina táctica y el trabajo a largo plazo. “Tenemos un proceso, tenemos un camino y debemos seguir firmes, con propósitos, con ideas claras”, manifestó Menezes sobre la mentalidad del grupo.

La Blanquirroja afrontará un total de cuatro partidos amistosos en territorio norteamericano entre finales de septiembre y principios de octubre. La serie arrancará el 26 de septiembre ante Estados Unidos y continuará el 29 de septiembre cuando enfrente a México.

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🎙️MANO MENEZES, DT Selección Perú: “El objetivo es la construcción de la selección. Significa jerarquía -Lapadula-. La intención es utilizar el mayor número posible -jugadores-“



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Los últimos desafíos internacionales del calendario

Posteriormente, el equipo peruano se trasladará a Canadá para medirse contra el conjunto local el 3 de octubre. El cuerpo técnico aprovechará este duelo para probar variantes tácticas ante un rival de alta exigencia física.

El cierre de esta gira internacional de fecha FIFA será el 6 de octubre frente a la Selección de Colombia en Miami. Estos cuatro encuentros servirán para afinar el funcionamiento colectivo de cara a los torneos oficiales.

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