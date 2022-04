Como si estuviésemos adentro. Sí, es verdad. Todavía debemos jugar (y sobre todo ganar) el repechaje ante el ganador de Emiratos Árabes Unidos y Australia para vernos literalmente adentro de la próxima Copa del Mundo, que sería un nuevo premio al camino que ha trazado Ricardo Gareca.

Sin embargo, aunque la cabeza dice no pienses todavía en eso, hoy realmente vivimos el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 como si estuviésemos ya clasificados. No obstante, para colmo no fue la mejor de la suerte para nosotros en la fase de grupos... o sí.

Es que la Blanquirroja, dentro del combinado entre el ganador del mencionado repechaje, caería en el Grupo D. ¿Cuál es ese? Donde cayeron ¡dos rivales de la Copa del Mundo de Rusia 2018! Y justamente, los dos con los que perdió Perú y terminó quedando afuera en primera ronda.

Los de Ricardo Gareca cayeron en el Grupo D que lidera el campeón del mundo Francia y que también integran Dinamarca y Túnez. Sí, los dos primeros son viejos rivales del último Mundial, donde no tuvimos buenas experiencias con ellos.

¿Cómo nos fue contra Francia y Dinamarca en Rusia 2018?

En la pasada Copa del Mundo, nos tocó debutar contra Dinamarca y caímos 1-0 en Saransk. Luego, caíamos cinco días después contra Francia también por 1-0 y en un partido donde claramente la suerte no estuvo de nuestro lado. Finalmente, la derrota ante Australia significó el hecho de volver a ganar y marcar después de tantos años, pero también la eliminación en primera ronda.