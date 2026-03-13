“Se metieron con mi hijo”: Jairo Concha rompe el silencio y manda mensaje luego de ser sancionado por la Liga 1

Jairo Concha fue noticia el día de hoy luego de ser sancionado con 2 fechas por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 ante los sucesos ocurridos con hinchas de Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Si bien desde Universitario de Deportes apelarán la suspensión mencionada, el protagonista rompió el silencio para explicar sus más sinceras sensaciones de lo que realmente pasó.

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En una reciente entrevista con el canal digital de Universitario de Deportes, Jairo Concha evidenció que no está de acuerdo con la sanción impuesta ya que simplemente se defendió de los insultos que recibió. Es más, fue muy contundente en señalar que se metieron con su hijo, así que desde ese lado está muy tranquilo con lo que pudo mostrar ante los hinchas de Sporting Cristal.

Fuente: Difusión ‘X’.

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“Me parece muy injusta la sanción. No han tenido en cuenta todo lo que ha pasado. Terminó el partido, nos dirigimos al camerino y una tribuna de familiares se dirigen a mi persona con insultos que se metieron con mi hijo. Es obvio que yo voy a salir a defenderlo. No puedo no defender a un niño que es menor de edad”; confesó Jairo Concha en charla con ‘Universitario TV‘.

Además, el volante de Universitario de Deportes remarcó que no siente ningún tipo de remordimiento por lo que sucedió en el Estadio Alberto Gallardo el pasado 21 de febrero en el duelo frente a Sporting Cristal. “No me arrepiento. Nunca me metí con un hincha, es parte del fútbol y esto fue muy bajo. Se ha marcado un precedente que cualquiera se puede meter”.

La polémica publicación de Jairo Concha tras ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

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ver también La primera decisión de Universitario tras la suspensión de Javier Rabanal y Jairo Concha

Además de la más reciente declaración que emitió en el canal digital de Universitario de Deportes, Jairo Concha aprovechó el momento de enojo y seguramente también de frustración para expresarse a través de las redes sociales. Con el emoticón de lágrimas y el llamado poo emoji, el volante merengue quiso dar a entender un mensaje que ya empieza a ser descifrado.

Fuente: @jairoconcha17

Sabiendo de los constantes reclamos que se dan en el fútbol peruano y que ahora es una tendencia que terceros también se unan a dicho escenario cuando no tienen nada que ver, es muy probable que Jairo Concha haya dado a entender que el llanto de los demás no tiene que ver en situaciones ajenas. En resumen, el volante estará ausente en 2 fechas del Torneo Apertura 2026 y reaparece en las canchas para el clásico del balompié nacional ante Alianza Lima.

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