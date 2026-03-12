Se cayó una de las negociaciones más comentadas del mercado en la Liga 1 de Perú. Finalmente, Carlos Zambrano y Miguel Trauco no jugarán en Sport Boys, luego de que el club del Callao confirmara que no se logró cerrar el acuerdo económico dentro del plazo establecido.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien explicó que si bien existía un entendimiento de palabra entre las partes, la operación terminó cayéndose al llegar la fecha límite fijada para este jueves 12 de marzo sin que se solucionara el tema financiero pendiente.

Desde la administración rosada, encabezada por Martín Noriega, se señaló que el club asumió el monto que estaba dentro de sus posibilidades económicas. Sin embargo, el acuerdo contemplaba que los propios jugadores consiguieran un sponsor externo que cubriera la parte restante de sus salarios.

Ese respaldo económico adicional nunca se concretó dentro del plazo acordado, lo que obligó a Sport Boys a dar por terminadas las negociaciones pese al interés deportivo que existía por sumar a ambos futbolistas a su plantel.

El periodista Gustavo Peralta contó lo que pasó entre Zambrano, Trauco y Boys. (Foto: X)

Carlos Zambrano y Miguel Trauco rumbo a Asia

Con la operación descartada, tanto Zambrano como Trauco deberán redefinir su futuro profesional en las próximas semanas mientras continúa abierto el mercado internacional. También hay que mencionar que al menos en Perú, el libro de pases cierra este viernes 13 de marzo, por lo que es casi imposible que encuentren club, a menos que se de un fichaje express.

Según la misma información de Peralta, los dos jugadores ya manejan posibilidades concretas en el extranjero, específicamente en el fútbol asiático, una opción que ahora toma fuerza tras frustrarse su llegada al cuadro chalaco.

Miguel Trauco cuando jugaba en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale actualmente Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano tiene actualmente 200 mil euros, pero está sin club tras salir de Alianza Lima por indisciplina. El defensor ahora se debate entre seguir o el retiro profesional.

¿Qué pasará con el escándalo de Carlos Zambrano y Miguel Trauco?

La justicia ha detenido la causa en Argentina y se concentra solo en Uruguay, lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados por una joven argentina que acusó a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de agresión sexual.

Datos claves

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no jugarán en Sport Boys tras caerse la negociación económica.

El acuerdo finalizó este jueves 12 de marzo por falta de un sponsor externo salarial.

Ambos futbolistas manejan ofertas concretas para continuar su carrera profesional en el fútbol asiático.

