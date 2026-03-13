Universitario omitió a Alianza Lima en la presentación oficial de Bryan Reyna

Universitario presentó oficialmente a Bryan Reyna como su nuevo refuerzo para el 2026. Tras una negociación fugaz, el futbolista nacional ya luce la camiseta ‘crema’ y trabajará en las próximas horas bajo las órdenes de Javier Rabanal. Durante su presentación en redes sociales y sitio web oficial del club, hubo una clara omisión al clásico rival, Alianza Lima.

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Bryan Reyna arribó a Universitario como flamante refuerzo para ser una opción que permita romper el ataque por fuera. Javier Rabanal podría recurrir a un nuevo sistema de juego donde se podría romper el clásico 1-3-5-2 que ha caracterizado a la ‘U’ en los últimos años y con el que ha conseguido sus últimos títulos nacionales.

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El club oficializó este nuevo fichaje con algunas publicaciones en redes sociales. Primero, publicaron un video en donde se ve a Reyna por primera vez con la camiseta crema. Luego, llegó el póster oficial con la oficialización. Y, por último, otra grabación con los momentos más destacados de su carrera.

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Universitario omitió a Alianza Lima en presentación de Bryan Reyna

En tanto, en el sitio web de la ‘U’, se pudo ver el comunicado oficial con la confirmación de Bryan Reyna como nuevo jugador del primer equipo. A la hora de repasar su carrera, no se mencionó a dos de sus exclubes, Alianza Lima y a la Academia Cantolao.

ver también La primera decisión de Universitario tras la suspensión de Javier Rabanal y Jairo Concha

“Reyna dio el salto al fútbol europeo sin haber debutado en el torneo peruano, al incorporarse al RCD Mallorca de España, con tan solo 17 años. Posteriormente continuó su carrera en otros equipos de ese país y, en 2021, regresó al Perú para vestir las camisetas de dos equipos. Sus destacadas actuaciones lo llevaron nuevamente al exterior, esta vez para sumarse al Club Atlético Belgrano de Argentina”, se informó en el comunicado oficial.

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Cuando hacen mención a su regreso al Perú, dicen “las camisetas de dos equipos”. Así, Alianza Lima y la Academia Cantolao no fueron mencionados, una manera de evitar cualquier relación entre el jugador y el cuadro blanquiazul.

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Universitario ha tenido que pagar a Alianza Lima por Bryan Reyna

Sin embargo, a pesar de los intentos de Universitario por omitir a Alianza Lima en el acuerdo por Bryan Reyna, la realidad es que va a tener que pagarle al cuadro ‘blanquiazul’. A pesar de ser una cesión desde Belgrano de Córdoba, hay dinero fresco en La Victoria por este movimiento.

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La cesión por el extremo nacional ha sido con cargo. Así, el conjunto argentino recibirán unos 20 mil dólares de Universitario por su préstamo. Pero, el 20 por ciento de su ficha pertenece a Alianza Lima. Por lo tanto, le darán un 20 por ciento de esos 20 mil dólares, un valor equivalente a 4 mil dólares.

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