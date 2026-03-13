El sentir de Paulo Autuori ante las versiones que lo alejan de Sporting Cristal: “Está cansado”

En las últimas horas, comenzó a circular la versión de que Paulo Autuori podría dejar Sporting Cristal luego de que el equipo lograra clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

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Sin embargo, esta información terminó siendo desmentida y finalmente se conoció cuál es la postura actual del estratega brasileño frente a estas especulaciones.

¿Cómo se siente Paulo Autuori tras rumores de salida?

El presente de Sporting Cristal es difícil de definir: aunque logró avanzar a la siguiente instancia del torneo internacional, el rendimiento mostrado no ha dejado satisfechos a los hinchas y en el torneo local tampoco destacan con grandes actuaciones.

A esto se suman futbolistas que no están rindiendo como se esperaba y las constantes lesiones que se reportan semana a semana, una situación que mantiene al DT incómodo.

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De esta manera lo explicó Diego Rebagliati en ‘Al Ángulo’: “Autuori no está contento, está cansado y no es con una persona en particular, sino es con varias situaciones: el plantel, algunas actitudes de algunos jugadores que no juegan, otros lesionados que se demoran en recuperarse”.

Además, agregó lo siguiente: “Siente que la generación de futbolistas con la que le toca lidiar es complicada, y ya van dos conferencias de prensa en las que asume la responsabilidad y habla muy críticamente del juego del equipo y del plantel”.

ver también ¿Paulo Autuori se enojó con Julio César Uribe? Refuerzo para Sporting Cristal provocaría discordia en el club

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Los números de Paulo Autuori en Sporting Cristal

En lo que va de la presente temporada, Paulo Autuori ha estado al mando en 10 partidos oficiales, registrando cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Este balance contempla tanto los encuentros disputados en el Torneo Apertura de la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

DATOS CLAVES

Paulo Autuori registró cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas en 10 partidos oficiales.

El estratega brasileño logró clasificar a Sporting Cristal a la fase de grupos Libertadores 2026.

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