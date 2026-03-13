¿A Universitario? Aixa Vigil aclaró su futuro y dejó mensaje a los hinchas de Alianza Lima

Durante una reciente entrevista, Aixa Vigil, jugadora de la Universidad San Martín, conversó sobre distintos temas; sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando se refirió a la posibilidad de jugar por Universitario de Deportes y, además, dejó un mensaje dirigido a los hinchas de Alianza Lima.

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Meses atrás, la voleibolista generó gran repercusión al dejar el cuadro ‘íntimo’ para sumarse al equipo ‘santo’, uno de sus rivales directos en la Liga Peruana de Vóley. Tiempo después, volvió a estar en el centro de la polémica al expresar públicamente su hinchaje por la ‘U’.

Esta situación provocó molestia entre los aficionados ‘blanquiazules’ y, desde entonces, en cada partido frente al equipo dirigido por Guilherme Schmitz, Vigil recibe silbidos cada vez que realiza un saque o participa en alguna jugada.

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Aixa Vigil, hincha confesa de Universitario

Así respondió Aixa Vigil cuando le preguntaron por Universitario: “Desde que se hizo más público que yo era hincha de la ‘U’, hay mucha gente que me escribe y me dicen que me quieren en el equipo. Yo soy hincha la ‘U’ en el fútbol y nunca he tratado de mezclar mi hinchaje con mi profesión. Espero en algún momento poder vestir esa camiseta, porque obviamente es algo que como hincha tengo muy marcado”.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Ahora ya tranquila por ese lado. Mi papá es de la ‘U’, mi hermano, mejor dicho, toda mi familia es de la ‘U’, con excepción de mi mamá”, expresó en el programa ‘Se formaron las parejas’.

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El mensaje a los hinchas de Alianza Lima

Aixa Vigil también se refirió a cómo es actualmente su relación con los hinchas de Alianza Lima: “Obviamente que se escucha la bulla, más cuando voy al saque pero yo tengo una rutina de saque y no la he cambiado por nada. Yo paro sonriendo siempre, entonces empezó así. He visto un montón de videos en TikTok y piensan que lo hago a propósito, pero no es así. Yo disfrutaba mucho tenerlos a mi lado como equipo y ahora los disfruto teniéndolos en contra“.

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“Yo estoy agradecida por los que estuvieron a mi lado durante los tres años que estuve en Alianza, pero yo decidí tomar otros rumbos por mi trabajo, como tiene derecho cualquiera“, sentenció.

DATOS CLAVES

Aixa Vigil, jugadora de Universidad San Martín, expresó públicamente su deseo de vestir la camiseta de Universitario.

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La voleibolista militó durante tres años en el club Alianza Lima antes de su actual equipo.