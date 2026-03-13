La sorprendente razón por la que Jorge Fossati no firmará con la Universidad de Chile

Cuando parecía que Jorge Fossati estaba cerca de volver a dirigir, en las últimas horas surgieron informaciones desde Chile que indican que el panorama había cambiado por completo.

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Recordemos, que el estratega uruguayo tuvo como última experiencia a Universitario de Deportes, donde logró el tan ansiado tricampeonato. Pero, ¿qué ocurrió finalmente con la posible llegada del ‘Nono’?

Si bien Fossati aparecía como uno de los principales candidatos para reemplazar a Meneghini en el elenco chileno, en la más reciente reunión con la dirigencia se conoció la postura del DT, la cual no habría sido bien tomada por el club.

Jorge Fossati no será DT de Universidad de Chile.

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Se cayó el fichaje de Jorge Fossati a la U. de Chile

El propio Jorge Fossati confirmó que mantuvo contacto con Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile. “Si atendí a Manuel, significa que me interesa, sino, no lo hubiese atendido”, expresó el entrenador.

Sin embargo, desde ‘ADN Deportes‘ dieron a conocer que un giro en las negociaciones habría llevado a ‘El León’ a desistir de la posibilidad de sumar al extécnico del equipo de Ate.

ver también Jorge Fossati reconoció interés de la Universidad de Chile con contundente frase

Y es que una de las condiciones que habría planteado Fossati terminó por frenar su posible llegada, ya que él estaba dispuesto a asumir el reto de dirigir a uno de los más grandes de Chile, “pero que, si no resultaba, no asumiría la culpa en solitario“, según reporta la prensa de dicho país.

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Clubes a los que dirigió Jorge Fossati

El técnico Jorge Fossati posee una larga carrera en los banquillos, habiendo dirigido a clubes como River Plate, Peñarol, Cerro Porteño, LDU Quito, Al Sadd e Internacional, además de tener experiencia al frente de la Selección Peruana y la Selección de Uruguay, entre otros equipos.

DATOS CLAVES

Jorge Fossati desistió de dirigir a la Universidad de Chile tras un giro en negociaciones.

El técnico uruguayo logró recientemente el tricampeonato con el club Universitario de Deportes.

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