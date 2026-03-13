Universitario pedirá sanción contra Paolo Guerrero tras castigos para Jairo Concha y Javier Rabanal

El viernes 13 de marzo se oficializaron las sanciones para Jairo Concha y Javier Rabanal tras el incidente ocurrido con hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

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Ambos integrantes de Universitario de Deportes protagonizaron un cruce verbal con aficionados del equipo ‘rimense’ cuando se dirigían al vestuario, luego del empate 2-2.

Apelarán por sanción contra Javier Rabanal

El periodista deportivo Mauricio Loret de Mola reveló cuáles serían los pasos que evaluaría Universitario tras las sanciones impuestas a su jugador y a su entrenador.

Según dio a conocer en el programa de YouTube ‘Mano a Mano’, el club ‘merengue’ apelaría únicamente para intentar reducir el castigo al técnico Javier Rabanal, quien actualmente se perdería el clásico frente a Alianza Lima.

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“La ‘U’ va a apelar por la sanción de Rabanal, mas no por la de Concha, porque la de Concha tiene dos fechas de sanción, Rabanal tiene cuatro y, por tanto, pueden hacerlo. Es lo que me alcanzaron”, señaló el mencionado comunicador.

Universitario buscará que sancionen a Paolo Guerrero

ver también La primera decisión de Universitario tras la suspensión de Javier Rabanal y Jairo Concha

Además, la ‘U’ buscaría que se sancione a Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima, por un hecho que ocurrió el año pasado, tomando como antecedente el castigo que recibió Alex Valera semanas después de su incidente.

“Entiendo que, como dije hace algún tiempo, la ‘U’ va a ir a la carga por buscar que a Paolo se le sancione por una situación que ocurrió hace algunos meses. ¿Cuál es el precedente? Que a Valera también lo sancionaron después de mucho tiempo. Entiendo que ese es el fundamento”, explicó.

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La sanción que plantearía la institución de Ate estaría vinculada al gesto que hizo el ‘Depredador’ hacia la tribuna luego de recibir críticas de los hinchas de Sporting Cristal durante los playoffs de la Liga 1 2025. El delantero respondió recordándoles que ya les había anotado en un triunfo anterior.

DATOS CLAVES

Javier Rabanal recibió una sanción de cuatro fechas tras incidentes en el estadio Alberto Gallardo.

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El club Universitario de Deportes apelará únicamente el castigo del técnico para el clásico.