Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la derrota de FC Cajamarca ante Comerciantes Unidos

El Torneo Apertura 2026 volvió a la acción este viernes 13 de marzo con el emocionante partido que disputaron FC Cajamarca y Comerciantes Unidos en el estadio Héroes de San Ramón.

Publicidad

Publicidad

El cuadro cajamarquino cayó 4-3 como local ante las ‘Águilas de Cutervo’ en un vibrante cotejo. El equipo dirigido por Carlos Silvestri llegó a estar 2-0 arriba en el primer tiempo, pero la expulsión de Jefferson Orejuela cambió el trámite y la visita terminó llevándose el triunfo de visita.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Luego del duelo entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos, la tabla de posiciones volvió a sufrir cambios. Mientras algunos equipos lograron subir puestos, otros empezaron a quedar en una situación más complicada dentro del campeonato.

Publicidad

Publicidad

Programación completa de la fecha 7

Viernes 13 de marzo

FC Cajamarca 3-4 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Sábado 14 de marzo

Sport Huancayo vs ADT (13:00 horas / estadio IPD Huancayo)

Juan Pablo II vs Los Chankas (15:15 horas / complejo deportivo Juan Pablo II)

Publicidad

Publicidad

Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Universitario de Deportes vs UTC (20:30 horas / estadio Monumental)

Domingo 15 de marzo

Sporting Cristal vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo)

Publicidad

Publicidad

Melgar vs Atlético Grau (13:15 horas / estadio Monumental de la UNSA)

Alianza Atlético vs CD Moquegua / 15:30 horas / estadio Campeones del 36)

Cusco FC vs Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Comerciantes Unidos venció 4-3 a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón.

El equipo de Carlos Silvestri perdió la ventaja tras la expulsión de Jefferson Orejuela.

Publicidad

Publicidad