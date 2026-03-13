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Liga 1

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la derrota de FC Cajamarca ante Comerciantes Unidos

Las posiciones de la tabla variaron con el resultado del duelo entre 'cajamarquinos' y los de Cutervo. Conoce cómo quedó el certamen.

Por Nicole Cueva

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Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos.
© Liga 1Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos.

El Torneo Apertura 2026 volvió a la acción este viernes 13 de marzo con el emocionante partido que disputaron FC Cajamarca y Comerciantes Unidos en el estadio Héroes de San Ramón.

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El cuadro cajamarquino cayó 4-3 como local ante las ‘Águilas de Cutervo’ en un vibrante cotejo. El equipo dirigido por Carlos Silvestri llegó a estar 2-0 arriba en el primer tiempo, pero la expulsión de Jefferson Orejuela cambió el trámite y la visita terminó llevándose el triunfo de visita.

Así se mueve la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Luego del duelo entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos, la tabla de posiciones volvió a sufrir cambios. Mientras algunos equipos lograron subir puestos, otros empezaron a quedar en una situación más complicada dentro del campeonato.

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Programación completa de la fecha 7

Viernes 13 de marzo

  • FC Cajamarca 3-4 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Sábado 14 de marzo

  • Sport Huancayo vs ADT (13:00 horas / estadio IPD Huancayo)
  • Juan Pablo II vs Los Chankas (15:15 horas / complejo deportivo Juan Pablo II)
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  • Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Universitario de Deportes vs UTC (20:30 horas / estadio Monumental)

Domingo 15 de marzo

  • Sporting Cristal vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo)
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  • Melgar vs Atlético Grau (13:15 horas / estadio Monumental de la UNSA)
  • Alianza Atlético vs CD Moquegua / 15:30 horas / estadio Campeones del 36)
  • Cusco FC vs Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)
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Programación de la fecha 7 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal para ver la Liga 1 2026 EN VIVO

DATOS CLAVES

  • Comerciantes Unidos venció 4-3 a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón.
  • El equipo de Carlos Silvestri perdió la ventaja tras la expulsión de Jefferson Orejuela.
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  • Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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