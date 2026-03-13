Mientras disfruta de Bayern Múnich, en Barcelona se arrepienten de no contar con Luis Díaz: “Habría sido la mejor delantera del mundo”

Para nadie es ninguna novedad que Luis Díaz es una de las grandes figuras de Bayern Múnich, además de representarlo a nivel mundial. Lo más curioso al día de hoy es que la situación hubiera podido ser distinta si luego de Liverpool seguía otro camino, tal y como pudo haber sido un arribo a FC Barcelona cuando en su momento se habló bastante de que la directiva lo venía siguiendo.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Y es que durante las últimas horas tuvimos una revelación muy importante desde los medios deportivos ingleses respecto al verdadero motivo por el que finalmente desde FC Barcelona no pudieron concretar el fichaje de un Luis Díaz que hubiera sido clave en estos momentos si nos enfocamos en el sistema ofensivo de un equipo en crecimiento que es liderado por Hansi Flick.

“EXCLUSIVA: El Barcelona está firmemente convencido de que habría sido la mejor delantera del mundo si hubiera logrado fichar a Luis Díaz el verano pasado. Era la principal opción de Deco para el ataque, pero el club no pudo ficharlo debido a su difícil situación financiera”; señalaron desde el portal ‘Touchline‘ en ‘X’ y con lo cual queda claro que lo económico fue relevante.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La decisión de FC Barcelona luego de no concretar el fichaje de Luis Díaz

Recordemos que Luis Díaz llegó a Bayern Múnich en julio del año 2025 proveniente de Liverpool. Ahora, cuando la directiva de FC Barcelona no pudo concretar el arribo del crack colombiano por temas netamente financieros se fue por otro lado y cerró el préstamo de Marcus Rashford hasta junio de este 2026, es decir que una temporada completa contarán con el extremo inglés.

ver también Pronósticos Barcelona vs Sevilla: los Culés buscan blindar el liderato

Es de esta manera que desde FC Barcelona intentaron voltear rápidamente la página de lo que significó el intento fallido de quedarse con los servicios de un Luis Díaz que finalmente se decantó por la camiseta de Bayern Múnich, equipo en donde hoy en día es una de las grandes figuras que espera coronarse con varios títulos al término de la presente temporada 2025-26.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Getty Images.

Los números de Luis Díaz con camiseta de Bayern Múnich

Luis Díaz lleva disputados un total de 36 partidos en lo que va de la presente temporada 2025-26. Contando Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania, el extremo colombiano lleva 2.970 minutos de competencia, 20 goles anotados y un registro de 17 asistencias. Así es cómo el popular ‘Guajiro’ se viene ganando el corazón de los hinchas bávaros y ni qué hablar de lo que le espera siendo uno de los nuevos referentes del plantel.

DATOS CLAVES

Luis Díaz fichó por el Bayern Múnich en julio de 2025 procedente del Liverpool .

fichó por el en julio de 2025 procedente del . El FC Barcelona descartó el fichaje del colombiano debido a su difícil situación financiera.

descartó el fichaje del colombiano debido a su difícil situación financiera. El extremo registra 20 goles y 17 asistencias en la presente temporada 2025-26.

Publicidad