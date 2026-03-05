El mensaje de Felipe Vizeu que hará explotar a los hinchas de Sporting Cristal: “No me preocupo”

Felipe Vizeu se pronunció tras la victoria de Sporting Cristal ante Carabobo FC en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores. El delantero comentó sus sensaciones sobre el encuentro y también se refirió al gol que le fue invalidado debido a una mano previa de Cristiano Da Silva.

Publicidad

Publicidad

El delantero destacó que el equipo venezolano tuvo un gran rendimiento y que ya estaban preparados para lo complicado que sería el partido. Además, valoró la victoria y señaló que ahora toca cambiar el enfoque para concentrarse en el próximo compromiso por la Liga 1.

“Al principio ellos hicieron un buen partido. Sabíamos de la dificultad, jugar fuera de casa, la Copa Libertadores no es fácil. Todavía no hemos ganado nada, solo el primer partido porque lo más importante es clasificar. Ahora tenemos que cambiar la mentalidad porque toca un partido de Liga 1 que es importante. Después pensaremos en el siguiente duelo contra Carabobo”, expresó en primera instancia.

¿Qué dijo sobre el gol que le anularon?

Sobre el gol anulado, el brasileño señaló que Cristiano Da Silva admitió haber tocado el balón, pero tras revisar la repetición cree que no era motivo de sanción. Aún así, comentó que lo sucedido ya quedó atrás y que lo importante es seguir insistiendo en el juego.

Publicidad

Publicidad

“Siempre miro las cosas, pero no sé. En el momento del partido no estaba mirando la mano, pero Cristiano dice que sí tocó la pelota con la mano. En el video que miré, no pasó toda la jugada, entonces no sé si realmente fue algo que se podía anular el gol. Pero el fútbol es así, tengo que continuar, seguir intentando las cosas pero lo principal es que se ganó el partido”.

Sin embargo, Vizeu señaló que, naturalmente, todo el equipo se hubiera sentido mejor si abría la serie con una victoria de 2-0. “Creo que ya habían pasado un montón de cosas después. Fue una decisión final que para mí como delantero y todo el equipo, si hubiésemos salido con un 2-0 hubiese sido mejor. Ya no va a cambiar nada y nosotros tenemos que estar siempre listos para hacer lo mejor”.

ver también El consejo de Flavio Maestri a Felipe Vizeu después de verlo ante Carabobo: “Tiene que estar…”

No le hace caso a las críticas

Además, Felipe Vizeu aclaró que, aunque le anularon un gol, sabe que ya ha marcado y que las críticas no le afectan, ya que considera que está teniendo buenas actuaciones con Sporting Cristal.

Publicidad

Publicidad

“Sé que marque, más allá que esté anulado, nosotros los delanteros queremos seguir anotando. Igual sale un poco de estas cosas que no marcaba, por eso es que ahora tengo que enfocarme en el partido de la Liga 1. Yo pienso que cuando tengo oportunidades y fallo, eso es algo que me preocupa. Pero ahora no me preocupo por eso porque estoy haciendo buenos partidos, y eso es lo más importante. Claro que tengo que estar marcando y eso lo tengo conmigo, pero sabemos que el fútbol es así”, sentenció.

DATOS CLAVES

Felipe Vizeu analizó la victoria de Sporting Cristal ante Carabobo FC por Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

El árbitro anuló un gol al delantero brasileño por una mano de Cristiano Da Silva.