Alarma en Universitario de Deportes por situación de Sekou Gassama: “Tiene una…”

Universitario de Deportes afronta esta temporada con el claro objetivo de alcanzar el tetracampeonato en la Liga 1. Con esa meta en mente, el club incorporó a varios refuerzos, entre ellos Sekou Gassama.

Sin embargo, el delantero ha tenido poca participación en el campo, lo que ya empieza a generar dudas entre los hinchas sobre su fichaje. En medio de ese panorama, el atacante senegalés recibió una noticia que podría influir en su futuro dentro del equipo.

Sekou Gassama recibió preocupante noticia

Universitario jugó un partido amistoso frente a César Vallejo en las instalaciones de Campo Mar. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Sekou Gassama no apareció en el equipo durante el encuentro.

En la transmisión realizada por Universitario TV, la periodista Daniella Fernández explicó que el atacante quedó fuera del compromiso debido a una lesión. “Sekou Gassama tiene una molestia en el abductor derecho”, reveló.

Bajo ese contexto, durante el programa ‘Hablemos de MAX’, Gustavo Peralta ratificó la información y añadió que, por fortuna, no se trata de una lesión grave. Además, indicó que, si el comando técnico así lo decide, el ‘9’ podría ser tomado en cuenta dentro de la lista de convocados.

“Sekou Gassama estaba en los planes de que juegue. Tiene una molestia en el abductor derecho. Me dicen que no es grave y que no le complica en caso Javier Rabanal decida llevar a Andahuaylas, pero no le veo opción”, explicó el mencionado comunicador.

Sekou Gassama está lesionado.

Los números de Sekou Gassama en Universitario

Hasta ahora, Sekou Gassama apenas ha disputado 30 minutos oficiales con la camiseta de Universitario de Deportes. El delantero de 30 años se integró tarde a la pretemporada del equipo, siendo el último refuerzo en incorporarse a los entrenamientos, lo que generó dudas sobre su condición física.

Incluso, en su estreno se le notó con poco ritmo de competencia y terminó el partido visiblemente agotado en los minutos finales.

DATOS CLAVES

