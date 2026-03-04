Tras el triunfo de Sporting Cristal ante Carabobo FC, el explícito pedido de los hinchas a la directiva: “Debe llegar alguien”

Sporting Cristal consiguió un triunfo muy importante en su visita a Carabobo FC por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Con gol de Yoshimar Yotún vía penal, los rimenses regresan a Lima con el primer objetivo cumplido y la chance de clasificación está muy cercana. Pese a este buen panorama, los hinchas son quienes se mantienen exigentes hacia un pedido a la directiva.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Y es que para nadie es ninguna novedad ni mucho menos una sorpresa que Sporting Cristal es un equipo que tiene elaboración de juego y que puede generar importantes ocasiones ofensivas, aunque adolecen de una drástica eficiencia hacia el arco rival y los delanteros actuales vienen siendo muy criticados. A raíz de ello es que el pueblo celeste pide la llegada de otro refuerzo.

“Si pasamos a fase de grupos nos ingresará más de 3 millones y medio de dólares. Es inaceptable que no se traiga a nadie en el ataque con esa plata” y “Se ponen necios con que no sea extranjero? Pues bueno, tendrá que ser un peruano o nacionalizado. Pero debe llegar alguien sí o sí”; comentaron en la cuenta ‘El Piki Celeste‘ a través de ‘X’ respecto a una exigencia hacia la directiva del club.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @PikiCeleste

¿Cuál es la postura de la directiva de Sporting Cristal sobre un nuevo fichaje?

Teniendo en cuenta que los cuestionamientos hacia el juego de Sporting Cristal van directamente hacia la pobre definición en acciones ofensivas, sobre todo enfocándose en los rendimientos de Felipe Vizeu siendo el titular del equipo, desde la directiva han manifestado en diversas ocasiones que no tienen pensado reforzarse con algún jugador en esa posición. Peor aún si se trata de un foráneo.

ver también ¿Cuándo vuelven a jugar Sporting Cristal y Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Es más, el mismísimo Paulo Autuori también ha tomado la determinación de que si la directiva de Sporting Cristal toma la decisión de traer un refuerzo extranjero, él daría un paso al costado junto a su comando técnico. Y es que existe la idea de respetar la ideología de promocionar a jugadores del club y no quitarles espacio con un contrato más, así que esta idea está muy descartada por ahora.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Día, hora y dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo FC por la Copa Libertadores 2026

Luego del 0-1 de esta noche en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, ahora Sporting Cristal se alista para el partido de vuelta frente a Carabobo FC por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Este será el próximo miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva y la transmisión estará a cargo de las señales de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘, además de que ‘Bolavip Perú‘ te traerá el clásico minuto a minuto.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal venció 0-1 a Carabobo FC con gol de penal de Yoshimar Yotún .

venció 0-1 a con gol de penal de . El partido de vuelta se jugará el miércoles 11 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva .

en el . Paulo Autuori renunciaría si la directiva del club decide contratar a un refuerzo extranjero adicional.

Publicidad