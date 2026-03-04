Dos por el Torneo Apertura y uno por Copa Sudamericana: los partidos que Mano Menezes presenciará esta semana

El nuevo proceso de la Selección Peruana al mando de Mano Menezes sigue su curso y las próximas horas también serán parte de la conocidas visitas a los estadios que junto a su comando técnico vienen realizando. La novedad será que viajarán a la ciudad de Cusco para estar presentes en dos partidos y así en Videna dejan en evidencia que están ampliando mucho más el panorama.

Durante el fin de semana anterior se pudo que Mano Menezes y su equipo de trabajo, además de la compañía de Jean Ferrari como Director General de la Federación Peruana de Fútbol, estuvieron en los duelos entre Sport Boys vs. CD Moquegua jugado en el Callao y en el Universitario de Deportes vs. FC Cajamarca que se disputó en el Estadio Monumental.

Ahora, de acuerdo a una reciente información compartida por Jean Ferrari en el programa digital ‘Modo Fútbol‘, se pudo conocer que Mano Menezes estará presente en el partido entre Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y en el duelo entre Alianza Lima vs. FBC Melgar el lunes 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva.

Estos dos encuentros serán en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, aunque también es importante conocer que el entrenador de la Selección Peruana estará mañana jueves 5 de marzo en el partido entre Cienciano vs. FBC Melgar por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. En total, serán tres partidos los visitados por el comando técnico y así continuarán más labores.

La postura de Mano Menezes sobre las futuras convocatorias de la Selección Peruana

En esta misma conversación con el programa ‘Modo Fútbol‘, fue Jean Ferrari quien reveló algunas cuestiones muy importantes respecto a las próximas convocatorias de la Selección Peruana. Resulta que Mano Menezes sigue teniendo la postura de no cerrarle la puerta a ningún jugador, siempre y cuando exista la evaluación correspondiente de que puedan cumplir con lo que pretende el comando técnico que ya viene trabajando en Videna.

“El ‘Mano’ me pregunta por varios jugadores. Siempre dice que las puertas de la Selección Peruana están abiertas para todos. Estamos en etapa de construcción. No podemos darnos el lujo de tachar a nadie. Lo que hacemos es construir y a partir de la construcción es que las puertas se tienen que abrir para todos”; contó el Director General de la Federación Peruana de Fútbol.

