La Guerra en Medio Oriente genera serios problemas con vistas al Mundial 2026. Mientras se debate sobre el futuro de la cita más importante del fútbol en todo el mundo, se deben jugar los repechajes intercontinentales. La Selección de Bolivia debe enfrentar a Surinam y si gana se vería las caras con Irak, que padece los problemas de los bombardeos entre Estados Unidos-Israel e Irán.

Si bien la FIFA confirmó que los repechajes se jugarán en México (Monterrey para los partidos que involucren a las tres selecciones mencionadas) y hasta puso a la venta los tickets para los partidos, la selección de Irak afronta serios problemas logísticos. Busca solucionarlo cuanto antes, ya que de no hacerlo podría correr riesgo su participación, lo que afectaría tanto a Bolivia como a Surinam.

¿Qué pasa con Irak y la Guerra en Medio Oriente?

El contexto bélico en Medio Oriente complica a los distintos países de la región, entre ellos Irak, que debe solucionar algunos inconvenientes para poder realizar al viaje a México con toda su delegación. De manera oficial, a través de un comunicado, la Federación de Fútbol de Irak dio a conocer todos los problemas que afronta por estos momentos.

Debido a la Guerra, en primer lugar, su entrenador, el australiano Graham Arnold, se encuentra varado en los Emiratos Árabes Unidos debido al cierre preventivo del espacio aéreo. Esto complica la posibilidad de trasladarse hacia otro país y, de ahí, poder llegar a México para el repechaje.

Ese no es el único problema. A la situación de Graham Arnold, se le suman los problemas burocráticos con las visas necesarias para que futbolistas, cuerpo técnico y personal médico puedan viajar a México. El conflicto en Medio Oriente cerró las embajadas y sedes diplomáticas que permitirían acelerar los trámites.

FIFA y la AFC buscan ayudar a Irak para presentarse en el repechaje

El repechaje intercontinental (B) se juega, primero, el 26 de marzo con el partido entre Bolivia y Surinam, países que han reclamado todo tipo de seguridad en México para la realización del partido. Recién, el 31 de marzo, se espera la presentación de Irak ante el ganador de ese primer duelo.

Hasta esos días tiene tiempo Irak para poder solucionar todos sus problemas. En este sentido, la federación confirmó que está en “comunicación constante con la FIFA” para recibir asistencia por estos inconvenientes. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también está en contacto para ayudar a los iraquíes.

Por lo pronto, si bien los problemas representan un dolor de cabeza en esta selección, FIFA tratará de hacer hasta lo imposible para que se presenten en el repechaje. Mientras, Bolivia y Surinam están atentos por lo que pueda ocurrir.

Datos claves

Monterrey albergará el repechaje mundialista de Bolivia, Surinam e Irak.

albergará el repechaje mundialista de Bolivia, Surinam e Irak. Graham Arnold , entrenador de Irak, está varado en Emiratos Árabes Unidos.

, entrenador de Irak, está varado en Emiratos Árabes Unidos. 31 de marzo Irak enfrentará al ganador de Bolivia y Surinam en México.

