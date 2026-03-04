El consejo de Flavio Maestri a Felipe Vizeu después de verlo ante Carabobo: “Tiene que estar…”

Si hay un jugador que hoy mismo es uno de los más criticados en Sporting Cristal, ese es Felipe Vizeu. El delantero brasileño no viene en un buen momento, más bien ha fallado muchos goles y en este último juego ante Carabobo no se hizo sentir. Por esa razón se ha dado a conocer que es lo que necesita hacer para poder ser alguien importante en el ataque.

Flavio Maestri, exjugador que tuvo un importante paso por el cuadro de El Rímac, se animó a hablar del momento en el que está el 9 brasileño. Confesando que es lo que verdaderamente está siendo el problema para que no haga goles. Pues muchos dicen que no encaja en el sistema de Paulo Autuori, pero para él esto no es así.

“Yo creo que no pasa por encajar, sino por hacer los movimientos correctos. El ‘9’ es ‘9’ en cualquier sistema. El ‘9’ tiene que estar en el área en cualquier sistema, no es el tema de encajar, solo tiene que hacer los movimientos correctos, nada más”, fue lo que explicó en el programa de Youtube ‘Más que fútbol’.

Con este gran consejo de un exgoleador de Sporting Cristal, Vizeu tendrá que buscar la forma de mejorar en la cancha. El hincha ya está cansado de él, más que todo debido a que no está haciendo su papel de goleador, algo que es importante para el cuadro ‘celeste’ que busca este año ser un competidor al título nacional.

Flavio Maestri no dudó en criticar a Sporting Cristal

Por si fuera poco, Flavio Maestri también hizo una fuerte crítica a Sporting Cristal como institución. Esto debido a que considera que el club no está enfocada al 100% en la Liga 1, certamen en el que también están en una gran deuda. Más que todo, ya que de esta forma podrían clasificar de forma directa el próximo año, siendo una gran ventaja para ellos.

“Insisto en este tema, Cristal es un equipo copero que va a tratar de avanzar a la fase de grupos, pero insisto en este tema del campeonato local, porque Cristal tiene que clasificar de forma directa a Copa Libertadores. Esa es una tarea pendiente que tiene y no se tiene que descuidar del campeonato nacional. Es un club grande y los últimos años le ha costado”, sentenció.

Sporting Cristal con ventaja ante Carabobo

El primer partido terminó a favor de Sporting Cristal, luego de jugar 90 minutos de infarto en Venezuela, consiguieron dar un importante paso. Esto gracias a que lograron vencer por 1-0 en condición de visitante con tanto de penal de Yoshimar Yotún.

Esto deja más calmado al equipo ‘celeste’ que disputará el partido de vuelta el próximo miércoles 11 de marzo desde las 17:00 horas de Perú. En este caso, el estadio elegido es el Alejandro Villanueva ‘Matute’. La transmisión del partido será por ESPN y Disney+. Mientras el minuto a minuto lo podrás seguir por Bolavip Perú.

Carabobo vs. Sporting Cristal:

Datos Claves