Sin Gassama y con una nueva figura, Universitario empató 2-2 ante la César Vallejo

César Vallejo sigue preparándose para lo que es la Liga 2, es por ese motivo que ha estado en Lima enfrentando a algunos rivales de la capital. En este caso, se enfrentó a Universitario de Deportes en Campo Mar, duelo que terminó en un empate 2-2. El equipo de Javier Rabanal tuvo algunas novedades, así como varias ausencias de peso.

Este partido tuvo emociones desde el primer minuto. En este caso, el cuadro ‘poeta’ fue el primero en conseguir anotar en el partido. Hugo Ancajima intentó despejar un balón, pero terminó estorbando al portero Miguel Varga, lo que hizo que Osnar Noronha consiga marcar el 1-0. La respuesta fue inmediata, con un Yuriel Celi que logró hacer un buen disparo de media distancia que terminó en el empate momentáneo.

César Inga ante César Vallejo (Foto: Universitario).

En el segundo tiempo, nuevamente el cuadro de Trujillo logró anotar, esta vez mediante el mediocampista Frank Ysique. Quien de contraataque logró desestabilizar a la defensa rival, para así conseguir otra vez la ventaja para el cuadro visitante.

No obstante, nadie esperaba que una de las jóvenes promesas ‘cremas’ apareciera en el marcador. Christopher Loayza de tan solo 18 años de edad, aprovechó una jugada en el área ‘poeta’ para capitalizar el 2-2 final. Lo cual deja grandes sensaciones para el cuadro ‘crema’ en el afán de sacar nuevas promesas.

¿Por qué no jugó Sekou Gassama?

En este caso, una de las grandes ausencias fue el jugador Sekou Gassama. El africano volvió a no ser tomado en cuenta por el entrenador español, lo cual ya termina siendo preocupante para el hincha. Más que todo, pues se esperaba poder verlo en este tipo de partidos ya que no viene jugando en la Liga 1 y parece ser que acá tampoco es tomado en cuenta.

Sekou Gassama (Foto: Universitario).

Según lo que se ha conocido, el jugador estaría lesionado y por esa razón no fue tomado en cuenta. Lo cual termina siendo preocupante ya que hace tiempo a la ‘U’ se le exige un delantero de nivel. Pero hasta ahora no llega, por lo que tienen a los aficionados muy impacientes.

Así formó Universitario ante César Vallejo: Miguel Vargas, Huco Ancajima, Joaquín Verde (cat. 2007), Paolo Reyna, César Inga, Jorge Murrugarra, Yuriel Celi, Miguel Silveira, Adrián Cáceres (cat. 2007), Christopher Loayza (cat. 2007) y José ‘Tunche’ Rivera.

