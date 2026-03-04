Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario de Deportes

Sin Gassama y con una nueva figura, Universitario empató 2-2 ante la César Vallejo

Universitario de Deportes empató en un amistoso frente a César Vallejo, donde apareció una de las nuevas joyas del cuadro 'crema'.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Universitario vs. César Vallejo.
© UniversitarioUniversitario vs. César Vallejo.

César Vallejo sigue preparándose para lo que es la Liga 2, es por ese motivo que ha estado en Lima enfrentando a algunos rivales de la capital. En este caso, se enfrentó a Universitario de Deportes en Campo Mar, duelo que terminó en un empate 2-2. El equipo de Javier Rabanal tuvo algunas novedades, así como varias ausencias de peso.

Publicidad

Este partido tuvo emociones desde el primer minuto. En este caso, el cuadro ‘poeta’ fue el primero en conseguir anotar en el partido. Hugo Ancajima intentó despejar un balón, pero terminó estorbando al portero Miguel Varga, lo que hizo que Osnar Noronha consiga marcar el 1-0. La respuesta fue inmediata, con un Yuriel Celi que logró hacer un buen disparo de media distancia que terminó en el empate momentáneo.

Imagen
César Inga ante César Vallejo (Foto: Universitario).

En el segundo tiempo, nuevamente el cuadro de Trujillo logró anotar, esta vez mediante el mediocampista Frank Ysique. Quien de contraataque logró desestabilizar a la defensa rival, para así conseguir otra vez la ventaja para el cuadro visitante.

Publicidad

No obstante, nadie esperaba que una de las jóvenes promesas ‘cremas’ apareciera en el marcador. Christopher Loayza de tan solo 18 años de edad, aprovechó una jugada en el área ‘poeta’ para capitalizar el 2-2 final. Lo cual deja grandes sensaciones para el cuadro ‘crema’ en el afán de sacar nuevas promesas.

¿Por qué no jugó Sekou Gassama?

En este caso, una de las grandes ausencias fue el jugador Sekou Gassama. El africano volvió a no ser tomado en cuenta por el entrenador español, lo cual ya termina siendo preocupante para el hincha. Más que todo, pues se esperaba poder verlo en este tipo de partidos ya que no viene jugando en la Liga 1 y parece ser que acá tampoco es tomado en cuenta.

Universitario y Alianza Lima atentos: se definió la fecha del primer clásico del 2026

ver también

Universitario y Alianza Lima atentos: se definió la fecha del primer clásico del 2026

Universitario anuncia al ansiado '9': oficializa a Sekou Gassama, senegalés cuya última experiencia fue en Tercera División de España - Infobae
Sekou Gassama (Foto: Universitario).
Publicidad

Según lo que se ha conocido, el jugador estaría lesionado y por esa razón no fue tomado en cuenta. Lo cual termina siendo preocupante ya que hace tiempo a la ‘U’ se le exige un delantero de nivel. Pero hasta ahora no llega, por lo que tienen a los aficionados muy impacientes.

Así formó Universitario ante César Vallejo: Miguel Vargas, Huco Ancajima, Joaquín Verde (cat. 2007), Paolo Reyna, César Inga, Jorge Murrugarra, Yuriel Celi, Miguel Silveira, Adrián Cáceres (cat. 2007), Christopher Loayza (cat. 2007) y José ‘Tunche’ Rivera.

Datos Claves

  • Universitario y César Vallejo empataron 2-2 en un partido amistoso jugado en Campo Mar.
  • Osnar Noronha, Yuriel Celi, Frank Ysique y Christopher Loayza anotaron los goles del encuentro.
  • El delantero Sekou Gassama fue baja en el equipo crema debido a una lesión.
Publicidad
Bruno Castro
Bruno Castro
Lee también
Javier Rabanal confirmó el futuro de Sekou Gassama luego de no jugar en Universitario
Universitario

Javier Rabanal confirmó el futuro de Sekou Gassama luego de no jugar en Universitario

Universitario definió el futuro de Gassama
Universitario

Universitario definió el futuro de Gassama

Flores reveló cuál es la verdadera situación de Gassama en la 'U': "Llegaba, pero..."
Universitario

Flores reveló cuál es la verdadera situación de Gassama en la 'U': "Llegaba, pero..."

Antes de la Noche Crema, Universidad de Chile le robó un refuerzo a Universitario
Universitario

Antes de la Noche Crema, Universidad de Chile le robó un refuerzo a Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo