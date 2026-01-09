Así quedó el fixture de Universitario para la Liga 1 2026: fecha a fecha

Se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Liga 1 2026 y Universitario de Deportes quedó al tanto del camino que le tocará recorrer, tanto en el Torneo Apertura y Clausura.
De esta manera, el vigente campeón nacional también conoció la fecha en la que se medirá ante su clásico rival, Alianza Lima, uno de los partidos más esperados de la temporada.
Cabe resaltar que, el cuadro ‘crema’ continúa con su preparación de cara a los amistosos de pretemporada, mientras aguarda la llegada de uno de sus refuerzos. Una vez arribe a la capital, el técnico Javier Rabanal contará con el plantel completo para empezar a definir su once ideal.
Así quedó el fixture de Universitario para la Liga 1 2026
Fixture del Torneo Apertura 2026
- Fecha 1: Universitario vs. ADT
- Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario
- Fecha 3: Universitario vs. Cienciano
- Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
- Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca
- Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario
- Fecha 7: Universitario vs. UTC
- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso
- Fecha 11: Melgar vs. Universitario
- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético
- Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario
- Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario
- Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau
- Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario
- Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo
Fixture del Torneo Clausura 2026
- Fecha 1: ADT vs. Universitario
- Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC
- Fecha 3: Cienciano vs. Universitario
- Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal
- Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario
- Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas
- Fecha 7: UTC vs. Universitario
- Fecha 8: Universitario vs Comerciantes Unidos
- Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario
- Fecha 10: D. Garcilaso vs. Universitario
- Fecha 11: Universitario vs. Melgar
- Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario
- Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II
- Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys
- Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario
- Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua
- Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario
Fecha de inicio de la Liga 1 2026
De acuerdo a lo señalado por L1 MAX, el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tiene previsto iniciar el viernes 30 de enero. Además, en los próximos días se dará a conocer el fixture correspondiente a la primera jornada.
¿Cómo es el formato de la Liga 1 2026?
El formato de la Liga 1 2026 mantendrá una estructura similar a la de la campaña anterior. El campeonato se disputará mediante los torneos Apertura y Clausura, y contará con instancias de playoffs para definir al campeón del fútbol peruano, además de los equipos que accederán a la siguiente edición de los torneos internacionales.
