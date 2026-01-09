Así quedó el fixture de Universitario para la Liga 1 2026: fecha a fecha

Se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Liga 1 2026 y Universitario de Deportes quedó al tanto del camino que le tocará recorrer, tanto en el Torneo Apertura y Clausura.

De esta manera, el vigente campeón nacional también conoció la fecha en la que se medirá ante su clásico rival, Alianza Lima, uno de los partidos más esperados de la temporada.

Cabe resaltar que, el cuadro ‘crema’ continúa con su preparación de cara a los amistosos de pretemporada, mientras aguarda la llegada de uno de sus refuerzos. Una vez arribe a la capital, el técnico Javier Rabanal contará con el plantel completo para empezar a definir su once ideal.

Así quedó el fixture de Universitario para la Liga 1 2026

Fixture del Torneo Apertura 2026

Fecha 1: Universitario vs. ADT

Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario

Fecha 3: Universitario vs. Cienciano

Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca

Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario

Fecha 7: Universitario vs. UTC

Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario

Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima

Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso

Fecha 11: Melgar vs. Universitario

Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario

Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario

Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau

Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario

Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo

Fixture del Torneo Clausura 2026

Fecha 1: ADT vs. Universitario

Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC

Fecha 3: Cienciano vs. Universitario

Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario

Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas

Fecha 7: UTC vs. Universitario

Fecha 8: Universitario vs Comerciantes Unidos

Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario

Fecha 10: D. Garcilaso vs. Universitario

Fecha 11: Universitario vs. Melgar

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario

Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II

Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario

Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario

Fecha de inicio de la Liga 1 2026

De acuerdo a lo señalado por L1 MAX, el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tiene previsto iniciar el viernes 30 de enero. Además, en los próximos días se dará a conocer el fixture correspondiente a la primera jornada.

¿Cómo es el formato de la Liga 1 2026?

El formato de la Liga 1 2026 mantendrá una estructura similar a la de la campaña anterior. El campeonato se disputará mediante los torneos Apertura y Clausura, y contará con instancias de playoffs para definir al campeón del fútbol peruano, además de los equipos que accederán a la siguiente edición de los torneos internacionales.

DATOS CLAVES

El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tiene previsto iniciar el viernes 30 de enero.

Universitario enfrentará a Alianza Lima en el clásico durante la fecha 9 de cada torneo.

