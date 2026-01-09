Así quedó el fixture completo de la Liga 1 2026: fecha a fecha

La Liga 1 2026 empezó a jugarse desde el día de hoy. Si bien aún los equipos están en trabajos de pretemporada, al conocer el fixture completo podemos ir viviendo lo que será el inicio del campeonato. Con la designación de los clásicos y de los debuts de cada uno de los planteles, vamos a conocer al detalle cómo quedó armado el calendario oficial.

A diferencia de la temporada 2025, el campeonato de este año 2026 contará con 18 equipos, por lo cual no existirán fechas de descanso ni nada por el estilo. Eso sí, el inicio está pactado para el fin de semana del 30 de enero, así que todavía quedan algunos días para que los organizadores puedan solucionar los inconvenientes del momento que podrían alterar dicha fecha.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Otro punto a tomar en cuenta es que tendremos dos nuevos inquilinos en la Liga 1 2026. Hablamos de FC Cajamarca y CD Moquegua, quienes claramente le darán otro aire al torneo. En conclusión, se espera un campeonato apasionante y vibrante como todos los años, así que desde ahora mismo los hinchas puedan comenzar a sacar cálculos para soñar con el objetivo que tanto anhelan.

El fixture de la Liga 1 2026

Fuente: L1 MAX.

Fecha 1

Juan Pablo II vs. FC Cajamarca

Alianza Atlético vs. ADT

FBC Melgar vs. Cienciano

UTC vs. Atlético Grau

D. Garcilaso vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Universitario vs. Los Chankas

Sport Boys vs. CD Moquegua

Comerciantes Unidos vs. Cusco FC

Fecha 2

Cusco FC vs. Universitario

ADT vs. Sport Boys

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Cienciano vs. Juan Pablo II

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

Atlético Grau vs. FBC Melgar

FC Cajamarca vs. D. Garcilaso

Los Chankas vs. Alianza Atlético

CD Moquegua vs. UTC

Fecha 3

Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Alianza Atlético vs. Alianza Lima

FBC Melgar vs. CD Moquegua

UTC vs. Cusco FC

D. Garcilaso vs. ADT

Sport Huancayo vs. FC Cajamarca

Universitario vs. Cienciano

Sport Boys vs. Atlético Grau

Comerciantes Unidos vs. Los Chankas

Fecha 4

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos

ADT vs. UTC

Alianza Lima vs. Sport Boys

Cienciano vs. Alianza Atlético

Atlético Grau vs. Juan Pablo II

Sporting Cristal vs. Universitario

FC Cajamarca vs. FBC Melgar

Los Chankas vs. Sport Huancayo

CD Moquegua vs. D. Garcilaso

Fecha 5

Juan Pablo II vs. Cusco FC

Alianza Atlético vs. ADT

FBC Melgar vs. Los Chankas

UTC vs. Alianza Lima

D. Garcilaso vs. Cienciano

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Universitario vs. FC Cajamarca

Sport Boys vs. CD Moquegua

Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau

Fecha 6

Cusco FC vs. D. Garcilaso

ADT vs. FBC Melgar

Alianza Lima vs. Cienciano

Atlético Grau vs. Sport Boys

FC Cajamarca vs. Juan Pablo II

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Los Chankas vs. Universitario

CD Moquegua vs. Sport Huancayo

Comerciantes Unidos vs. UTC

Fecha 7

Cusco FC vs. Cienciano

Juan Pablo II vs. Los Chankas

Alianza Atlético vs. CD Moquegua

FBC Melgar vs. Atlético Grau

D. Garcilaso vs. Alianza Lima

Sport Huancayo vs. ADT

Sporting Cristal vs. Sport Boys

UTC vs. Universitario

FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos

Fecha 8

ADT vs. FBC Melgar

UTC vs. Alianza Atlético

Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Cienciano vs. FC Cajamarca

Atlético Grau vs. D. Garcilaso

Los Chankas vs. Sporting Cristal

Sport Boys vs. Sport Huancayo

CD Moquegua vs. Cusco FC

Comerciantes Unidos vs. Universitario

Fecha 9

Juan Pablo II vs. UTC

Alianza Atlético vs. Atlético Grau

FBC Melgar vs. Cusco FC

Cienciano vs. ADT

D. Garcilaso vs. Sport Boys

Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Universitario vs. FC Cajamarca

FC Cajamarca vs. Los Chankas

Fecha 10

Cusco FC vs. FC Cajamarca

ADT vs. Alianza Lima

UTC vs. Sport Huancayo

Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Universitario vs. D. Garcilaso

Sport Boys vs. Cienciano

Los Chankas vs. FBC Melgar

Juan Pablo II vs. CD Moquegua

Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos

Fecha 11

Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos

Alianza Atlético vs. Sport Boys

FBC Melgar vs. Universitario

Alianza Lima vs. Cusco FCCienciano vs. CD Moquegua

Sporting Cristal vs. D. Garcilaso

FC Cajamarca vs. UTC

ADT vs. Sport Huancayo

Los Chankas vs. Atlético Grau

Fecha 12

Cusco FC vs. Sport Huancayo

ADT vs. Los Chankas

UTC vs. Cienciano

D. Garcilaso vs. FBC Melgar

Atlético Grau vs. Alianza Lima

Universitario vs. Alianza Atlético

Sport Boys vs. Juan Pablo II

ADT vs. CD Moquegua vs. FC Cajamarca

Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 13

Juan Pablo II vs. Universitario

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo

ADT vs. Atlético Grau

UTC vs. D. Garcilaso

Alianza Lima vs. CD Moquegua

Cienciano vs. Comerciantes Unidos

Sporting Cristal vs. Cusco FC

FC Cajamarca vs. Sport Boys

Los Chankas vs. D. Garcilaso

Fecha 14

Cusco FC vs. Los Chankas

UTC vs. FC Cajamarca

Alianza Lima vs. Sporting Cristal

D. Garcilaso vs. Alianza Atlético

Sport Huancayo vs. Juan Pablo II

Atlético Grau vs. Cienciano

Sport Boys vs. Universitario

CD Moquegua vs. ADT

Comerciantes Unidos vs. FBC Melgar

Fecha 15

Juan Pablo II vs. Alianza Atlético

ADT vs. Comerciantes Unidos

FBC Melgar vs. Sport Huancayo

Cienciano vs. Alianza Lima

D. Garcilaso vs. UTC

Universitario vs. Atlético Grau

FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

CD Moquegua vs. Los Chankas

Sport Boys vs. Cusco FC

Fecha 16

Cusco FC vs. Atlético Grau

Juan Pablo II vs. FBC Melgar

Alianza Atlético vs. FC Cajamarca

UTC vs. Sport Boys

Alianza Lima vs. Los Chankas

Sport Huancayo vs. Cienciano

Sporting Cristal vs. ADT

CD Moquegua vs. Universitario

Comerciantes Unidos vs. D. Garcilaso

Fecha 17

ADT vs. Cusco FC

FBC Melgar vs. Alianza Atlético

Cienciano vs. Sporting Cristal

D. Garcilaso vs. Juan Pablo II

Atlético Grau vs. CD Moquegua

Universitario vs. Sport Huancayo

FC Cajamarca vs. Alianza Lima

Sport Boys vs. UTC

Los Chankas vs. Comerciantes Unidos

Los premiados de la Liga 1 2025

Además del sorteo del fixture de la Liga 1 2026, el evento del día de hoy también fue importante para conocer a los mejores protagonistas de la temporada anterior. Maxloren Castro fue el jugador revelación, Jairo Concha ganó al mejor gol de la temporada, Facundo Callejo fue el goleador del campeonato, Pedro Díaz fue el mejor arquero, Jorge Fossati fue elegido el mejor entrenador y finalmente Álex Valera fue reconocido como el jugador del año.

