Así quedó el fixture completo de la Liga 1 2026: fecha a fecha

La Liga 1 2026 empezó a jugarse desde el día de hoy. Si bien aún los equipos están en trabajos de pretemporada, al conocer el fixture completo podemos ir viviendo lo que será el inicio del campeonato. Con la designación de los clásicos y de los debuts de cada uno de los planteles, vamos a conocer al detalle cómo quedó armado el calendario oficial.
A diferencia de la temporada 2025, el campeonato de este año 2026 contará con 18 equipos, por lo cual no existirán fechas de descanso ni nada por el estilo. Eso sí, el inicio está pactado para el fin de semana del 30 de enero, así que todavía quedan algunos días para que los organizadores puedan solucionar los inconvenientes del momento que podrían alterar dicha fecha.
Otro punto a tomar en cuenta es que tendremos dos nuevos inquilinos en la Liga 1 2026. Hablamos de FC Cajamarca y CD Moquegua, quienes claramente le darán otro aire al torneo. En conclusión, se espera un campeonato apasionante y vibrante como todos los años, así que desde ahora mismo los hinchas puedan comenzar a sacar cálculos para soñar con el objetivo que tanto anhelan.
El fixture de la Liga 1 2026
Fecha 1
- Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
- Alianza Atlético vs. ADT
- FBC Melgar vs. Cienciano
- UTC vs. Atlético Grau
- D. Garcilaso vs. Sporting Cristal
- Sport Huancayo vs. Alianza Lima
- Universitario vs. Los Chankas
- Sport Boys vs. CD Moquegua
- Comerciantes Unidos vs. Cusco FC
Fecha 2
- Cusco FC vs. Universitario
- ADT vs. Sport Boys
- Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
- Cienciano vs. Juan Pablo II
- Sporting Cristal vs. Sport Huancayo
- Atlético Grau vs. FBC Melgar
- FC Cajamarca vs. D. Garcilaso
- Los Chankas vs. Alianza Atlético
- CD Moquegua vs. UTC
Fecha 3
- Juan Pablo II vs. Sporting Cristal
- Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- FBC Melgar vs. CD Moquegua
- UTC vs. Cusco FC
- D. Garcilaso vs. ADT
- Sport Huancayo vs. FC Cajamarca
- Universitario vs. Cienciano
- Sport Boys vs. Atlético Grau
- Comerciantes Unidos vs. Los Chankas
Fecha 4
- Cusco FC vs. Comerciantes Unidos
- ADT vs. UTC
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- Cienciano vs. Alianza Atlético
- Atlético Grau vs. Juan Pablo II
- Sporting Cristal vs. Universitario
- FC Cajamarca vs. FBC Melgar
- Los Chankas vs. Sport Huancayo
- CD Moquegua vs. D. Garcilaso
Fecha 5
- Juan Pablo II vs. Cusco FC
- Alianza Atlético vs. ADT
- FBC Melgar vs. Los Chankas
- UTC vs. Alianza Lima
- D. Garcilaso vs. Cienciano
- Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
- Universitario vs. FC Cajamarca
- Sport Boys vs. CD Moquegua
- Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau
Fecha 6
- Cusco FC vs. D. Garcilaso
- ADT vs. FBC Melgar
- Alianza Lima vs. Cienciano
- Atlético Grau vs. Sport Boys
- FC Cajamarca vs. Juan Pablo II
- Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
- Los Chankas vs. Universitario
- CD Moquegua vs. Sport Huancayo
- Comerciantes Unidos vs. UTC
Fecha 7
- Cusco FC vs. Cienciano
- Juan Pablo II vs. Los Chankas
- Alianza Atlético vs. CD Moquegua
- FBC Melgar vs. Atlético Grau
- D. Garcilaso vs. Alianza Lima
- Sport Huancayo vs. ADT
- Sporting Cristal vs. Sport Boys
- UTC vs. Universitario
- FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos
Fecha 8
- ADT vs. FBC Melgar
- UTC vs. Alianza Atlético
- Alianza Lima vs. Juan Pablo II
- Cienciano vs. FC Cajamarca
- Atlético Grau vs. D. Garcilaso
- Los Chankas vs. Sporting Cristal
- Sport Boys vs. Sport Huancayo
- CD Moquegua vs. Cusco FC
- Comerciantes Unidos vs. Universitario
Fecha 9
- Juan Pablo II vs. UTC
- Alianza Atlético vs. Atlético Grau
- FBC Melgar vs. Cusco FC
- Cienciano vs. ADT
- D. Garcilaso vs. Sport Boys
- Sport Huancayo vs. Comerciantes Unidos
- Sporting Cristal vs. Alianza Lima
- Universitario vs. FC Cajamarca
- FC Cajamarca vs. Los Chankas
Fecha 10
- Cusco FC vs. FC Cajamarca
- ADT vs. Alianza Lima
- UTC vs. Sport Huancayo
- Atlético Grau vs. Sporting Cristal
- Universitario vs. D. Garcilaso
- Sport Boys vs. Cienciano
- Los Chankas vs. FBC Melgar
- Juan Pablo II vs. CD Moquegua
- Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos
Fecha 11
- Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos
- Alianza Atlético vs. Sport Boys
- FBC Melgar vs. Universitario
- Alianza Lima vs. Cusco FCCienciano vs. CD Moquegua
- Sporting Cristal vs. D. Garcilaso
- FC Cajamarca vs. UTC
- ADT vs. Sport Huancayo
- Los Chankas vs. Atlético Grau
Fecha 12
- Cusco FC vs. Sport Huancayo
- ADT vs. Los Chankas
- UTC vs. Cienciano
- D. Garcilaso vs. FBC Melgar
- Atlético Grau vs. Alianza Lima
- Universitario vs. Alianza Atlético
- Sport Boys vs. Juan Pablo II
- ADT vs. CD Moquegua vs. FC Cajamarca
- Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal
Fecha 13
- Juan Pablo II vs. Universitario
- Alianza Atlético vs. Sport Huancayo
- ADT vs. Atlético Grau
- UTC vs. D. Garcilaso
- Alianza Lima vs. CD Moquegua
- Cienciano vs. Comerciantes Unidos
- Sporting Cristal vs. Cusco FC
- FC Cajamarca vs. Sport Boys
- Los Chankas vs. D. Garcilaso
Fecha 14
- Cusco FC vs. Los Chankas
- UTC vs. FC Cajamarca
- Alianza Lima vs. Sporting Cristal
- D. Garcilaso vs. Alianza Atlético
- Sport Huancayo vs. Juan Pablo II
- Atlético Grau vs. Cienciano
- Sport Boys vs. Universitario
- CD Moquegua vs. ADT
- Comerciantes Unidos vs. FBC Melgar
Fecha 15
- Juan Pablo II vs. Alianza Atlético
- ADT vs. Comerciantes Unidos
- FBC Melgar vs. Sport Huancayo
- Cienciano vs. Alianza Lima
- D. Garcilaso vs. UTC
- Universitario vs. Atlético Grau
- FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
- CD Moquegua vs. Los Chankas
- Sport Boys vs. Cusco FC
Fecha 16
- Cusco FC vs. Atlético Grau
- Juan Pablo II vs. FBC Melgar
- Alianza Atlético vs. FC Cajamarca
- UTC vs. Sport Boys
- Alianza Lima vs. Los Chankas
- Sport Huancayo vs. Cienciano
- Sporting Cristal vs. ADT
- CD Moquegua vs. Universitario
- Comerciantes Unidos vs. D. Garcilaso
Fecha 17
- ADT vs. Cusco FC
- FBC Melgar vs. Alianza Atlético
- Cienciano vs. Sporting Cristal
- D. Garcilaso vs. Juan Pablo II
- Atlético Grau vs. CD Moquegua
- Universitario vs. Sport Huancayo
- FC Cajamarca vs. Alianza Lima
- Sport Boys vs. UTC
- Los Chankas vs. Comerciantes Unidos
Los premiados de la Liga 1 2025
Además del sorteo del fixture de la Liga 1 2026, el evento del día de hoy también fue importante para conocer a los mejores protagonistas de la temporada anterior. Maxloren Castro fue el jugador revelación, Jairo Concha ganó al mejor gol de la temporada, Facundo Callejo fue el goleador del campeonato, Pedro Díaz fue el mejor arquero, Jorge Fossati fue elegido el mejor entrenador y finalmente Álex Valera fue reconocido como el jugador del año.
DATOS CLAVES
- Inicio de la Liga 1 2026: El campeonato arrancará el fin de semana del 30 de enero con 18 equipos participantes.
- Nuevos inquilinos: Los clubes FC Cajamarca y CD Moquegua debutarán en la máxima categoría este año.
- Lo mejor del 2025: Álex Valera fue premiado como el “Jugador del Año”, mientras que Jorge Fossati se llevó la distinción al “Mejor Entrenador”.