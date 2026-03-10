Es tendencia:
Ver GRATIS Junior 0-0 Atlético Nacional EN VIVO por la Liga BetPlay vía Win: Minuto a minuto

Por la Liga BetPlay se enfrentan en un partidazo Junior de Barranquilla contra Atlético Nacional.

23' ¡Cambio en Junior!

Se decidió el cambio de Harold Rivera que deja el partido por Jean Carlos Pestaña, primer cambio de la contienda.

20' ?Tarjeta roja!

Se cambió la decisión Jermein Peña es el primer amonestado y con una tarjeta roja, se cambió luego de una agresión bastante fuerte con el codo.

17' ¡Primera tarjeta amarilla del partido!

Jermein Peña tuvo un duro encontrón por las alturas que le terminó costando la tarjeta amarilla.

11' ¡Junior en un mal momento!

Atlético Nacional comenzó mejor, con gol anulado incluido. Junior no está teniendo un buen partido hasta ahora.

5' ¡Gooooool de Atlético Nacional!

Willian Tesillo de golpe de cabeza consigue anotar el 1-0 para el cuadro de Atlético Nacional. Pero el árbitro luego lo termina anulando por posición adelantada.

¡Arrancó el partido!

Ya se juega el Junior frente a Atlético Nacional en Colombia.

¡Junior preparado!

El cuadro de Junior quiere hacer respetar su casa y quedarse con los tres puntos.

¡Atlético Nacional llegó!

El cuadro de Atlético Nacional ya se encuentra en el Estadio Romelio Martínez.

¡Este es el once titular de Junior!

El cuadro de Junior sale a la cancha con los siguientes jugadores.

¡Este es el once de Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional sale con el siguiente once.

¡Convocados de Junior!

El cuadro de Junior convocó a los siguientes jugadores para este partidazo.

¡Convocados de Atlético Nacional!

Estos son los jugadores convocados del equipo de Atlético Nacional.

¡Bienvenidos al Junior vs. Atlético Nacional!

Buenas noches amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Junior vs. Atlético Nacional.

Junior vs. Atlético Nacional.
Por un partido de la jornada número tres de la Liga BetPlay se enfrentan Junior de Barranquilla ante Atlético Nacional. Este encuentro se llevará a cabo desde las 20:30 horas de Perú en el Estadio Romelio Martínez. La transmisión estará a cargo de Win, pero podrás seguir todo el minuto a minuto gratis desde Bolavip Perú.

El cuadro ‘Tiburón’ viene de tener un duro encuentro ante el cuadro de Alianza Valledupar. Este juego terminó con un marcador de 1-1 en condición de local, por lo que en este caso deben buscar la victoria en casa. En busca de escalar en la tabla de posiciones, por ahora están en el puesto 6 con 16 puntos, pero puede llegar hasta el tercer lugar dependiendo de cuantos goles haga en este juego.

Por su lado, el conjunto ‘Verdolaga’ tiene un mejor desempeño en el torneo colombiano. En su último juego terminó de ganar por 1-2 ante el cuadro de Águilas Doradas. Esto le ha permitido estar en la posición 4 con 18 puntos, por lo que si consigue ganar podría escalar hasta la primera posición. Lo cual hace que este juego sea vital para ambos cuadros.

