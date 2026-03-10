Ver GRATIS Junior 0-0 Atlético Nacional EN VIVO por la Liga BetPlay vía Win: Minuto a minuto

Willian Tesillo de golpe de cabeza consigue anotar el 1-0 para el cuadro de Atlético Nacional. Pero el árbitro luego lo termina anulando por posición adelantada.

Se cambió la decisión Jermein Peña es el primer amonestado y con una tarjeta roja, se cambió luego de una agresión bastante fuerte con el codo.

Por un partido de la jornada número tres de la Liga BetPlay se enfrentan Junior de Barranquilla ante Atlético Nacional. Este encuentro se llevará a cabo desde las 20:30 horas de Perú en el Estadio Romelio Martínez. La transmisión estará a cargo de Win, pero podrás seguir todo el minuto a minuto gratis desde Bolavip Perú.

El cuadro ‘Tiburón’ viene de tener un duro encuentro ante el cuadro de Alianza Valledupar. Este juego terminó con un marcador de 1-1 en condición de local, por lo que en este caso deben buscar la victoria en casa. En busca de escalar en la tabla de posiciones, por ahora están en el puesto 6 con 16 puntos, pero puede llegar hasta el tercer lugar dependiendo de cuantos goles haga en este juego.

Por su lado, el conjunto ‘Verdolaga’ tiene un mejor desempeño en el torneo colombiano. En su último juego terminó de ganar por 1-2 ante el cuadro de Águilas Doradas. Esto le ha permitido estar en la posición 4 con 18 puntos, por lo que si consigue ganar podría escalar hasta la primera posición. Lo cual hace que este juego sea vital para ambos cuadros.