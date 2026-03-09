Tras la derrota 3-1 con Melgar, el polémico gesto de Juan Reynoso a los hinchas de Alianza Lima en Matute

Juan Reynoso sumó su tercera derrota seguida con FBC Melgar y no aguantó los silbidos en Matute. Por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, Alianza Lima ganó por 3-1 y el ‘Cabezón’ respondió a los hinchas blanquiazules con un polémico gesto recordando los títulos con Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima le jugó un muy buen partido a FBC Melgar, con una gran actuación de Jairo Vélez, y lo ganó por 3-1 para ser líder del Torneo Apertura 2026. Todo lo contrario al equipo arequipeño de un Juan Reynoso cuestionado y que parece no poder levantar.

Tras el final del partido se vio un claro episodio de hostilidad y una respuesta que puede llevar a una posible sanción para el entrenador del ‘Dominó’. Los hinchas de Alianza lo despidieron entre silbidos y las cámaras de L1MAX, transmisión oficial del partido, captaron el momento en que el ‘Cabezón’ les hizo un gesto de dos con su dedo y señalando el campo de juego.

Publicidad

Publicidad

La referencia de Reynoso contra los hinchas de Alianza Lima tiene que ver con los dos títulos que ganó con Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva. Hace referencia a la vuelta olímpica que tuvo como jugador en 1993 y a lo hecho como entrenador en 2009.

Tweet placeholder

Es una respuesta tribunera por parte del entrenador de FBC Melgar. El mal momento de su equipo crece con la tercera derrota consecutiva. A su vez, no hubo buenas sensaciones dentro del campo de juego en el equipo rojinegro y esto podría ser peligroso para su continuidad en el cargo.

Publicidad

Publicidad

ver también Administrador de Sport Boys tomó decisión final con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Jean Deza

Alianza Lima podría denunciar a Juan Reynoso

Las imágenes mostradas por L1MAX son bastantes elocuentes y dejan muy mal parado a Juan Reynoso. Alianza Lima podría elevar un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.

En tal caso, el entrenador de Melgar podría enfrentarse a una suspensión o a una multa por “incitación a la violencia” debido a estos gestos contra los hinchas de Alianza Lima. Eso quedará en investigación y será el mencionado organismo el que tome una decisión.

¿Juan Reynoso puede dejar su cargo en FBC Melgar?

Las tres derrotas consecutivas son un mal síntoma para el futuro de Juan Máximo Reynoso Guzmán como entrenador de FBC Melgar. Además, la eliminación de la Copa Sudamericana 2026 tampoco ayuda.

Publicidad

Publicidad

Parece difícil que la directiva tome una decisión apresurada por estas horas, pero sí es necesario una respuesta positiva del equipo en el próximo partido ante Atlético Grau en Arequipa. Un mal resultado en dicho partido, el próximo domingo, podría ser un duro golpe y podría complicar la continuidad del director técnico.

Datos claves