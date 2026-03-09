Pese al triunfo ante Melgar, hinchas de Alianza Lima disconformes con un jugador: “No volvió a ser el mismo”

Nueva victoria de Alianza Lima en Matute que le permite ser líder en el Torneo Apertura. El conjunto de La Victoria se mantiene como uno de los dos invictos hasta el momento del certamen nacional. No obstante, se ve que el hincha todavía es muy exigente. Por ese motivo, no dudaron en criticar a uno de sus jugadores tras el partido ante Melgar.

En este caso, hablamos de Alan Cantero, quien no ha logrado ser desequilibrante como había sido el año pasado. El argentino ha tenido un bajón futbolístico muy importante esta temporada. Pasando de ser una de las grandes figuras a tener poca participación en el ataque de los ‘íntimos’. Sin mencionar, que ya no se le ve tan fino como se le pudo apreciar en la pretemporada.

Justamente, su último buen partido se dio ante el Inter Miami, en donde consiguió la camiseta de Lionel Messi. Pero desde ese encuentro amistoso no pudo mantener un buen nivel dentro del terreno de juego, incluso le ha costado bastante poder tener la opción de ser uno e los que comience en la cancha. Así que viene teniendo problemas para ser regular.

Hinchas critican a Alan Cantero (Foto: X).

Lo que están notando varios hinchas de Alianza Lima es la falta de tranquilidad de Alan. El ‘Tractor’ está teniendo mucha ansiedad en busca de poder terminar las jugadas, esto le está dando problemas para definir con más pausa. Tomando muy malas decisiones. Por lo tanto, termina siendo un jugador que es muy errático, sin mencionar que también termina contagiando a sus compañeros de cancha.

Hinchas critican a Alan Cantero (Foto: X).

Alan Cantero y su asistencia

A pesar que frente al arco no logró atinar ni una sola, Alan Cantero consiguió al menos su primera asistencia de la temporada. Esto justamente se dio para el segundo gol de Alianza Lima, Jairo Vélez fue el beneficiado que logró anotar el 2-1 para encaminar a la victoria al cuadro ‘Blanquiazul’.

En este caso, la asistencia del argentino se da mediante un centro de Kevin Quevedo que conecta bien el ‘tractor’ de cabeza. Este deja habilitado al ecuatoriano que también conecta con la testa para poner el segundo en Matute con una buena definición ante Carlos Cáceda.

Los goles del partido:

Por el lado de Cantero, logró jugar en el partido hasta los 78 minutos cuando terminó de ser cambiado por Piero Cari. Siendo este el segundo partido en el que colabora en el marcador, el primero fue ante Sport Huancayo cuando anotó un golazo de tiro libre.

Datos Claves