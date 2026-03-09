Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después del Alianza Lima 3-1 Melgar

La fecha número 6 del Torneo Apertura llegó a su final después de un emocionante encuentro entre Alianza Lima vs. Melgar. Partido que trajo una gran cantidad de emociones y goles que se disfrutaron en el Estadio Alejandro Villanueva en el barrio de ‘Matute’.

Publicidad

Publicidad

La jornada de este día lunes inició con un emocionante partido entre Cienciano contra Sport Boys. Partido que se dio en la ciudad del Cusco, en el que se vio un lindo duelo entre cusqueños y chalacos. El duelo culminó con un 3-1 a favor del ‘Papá’ que volvió a sumar de tres en la ciudad imperial.

Por su lado, Alianza Lima volvió a ganar en casa, el cuadro de Pablo Guede jugó posiblemente su mejor partido del año. Melgar no le pudo plantar cara a pesar de tener un buen equipo. Los ‘blanquiazules’ dominaron y con facilidad vencieron por 3-1 sumando tres puntos que lo mantienen en el liderato de la tabla de posiciones.

Así quedó la tabla del Torneo Apertura

Tras el encuentro entre Alianza Lima frente a Melgar, así terminó la tabla de posiciones.

Publicidad

Publicidad

Los resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura

Así quedaron los encuentros de la fecha número 6 del Torneo Apertura de esta Liga 1 2026.

Resultados de la fecha 6:

Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca

CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo

Comerciantes Unidos 1-2 UTC

Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético

Cusco FC 1-0 Deportivo Garcilaso

ADT 2-3 Juan Pablo II

Chankas CYC 3-1 Universitario

Cienciano 3-1 Sport Boys

Alianza Lima 3-1 Melgar

Así se jugará la jornada número 7 del Torneo Apertura

El próximo fin de semana se jugarán de esta forma la jornada número 7 del Torneo Apertura.

Viernes 13 de marzo:

FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos | 15:00 horas

Sábado 14 de marzo:

Sport Huancayo vs. ADT | 13:00 horas

Juan Pablo II vs. Chankas | 15:15 horas

Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima | 18:00 horas

Universitario vs. UTC | 20:30 horas

Publicidad

Publicidad

Domingo 15 de marzo:

Sporting Cristal vs. Sport Boys | 11:00 horas

Melgar vs. Atlético Grau | 13:15 horas

Alianza Atlético vs. CD Moquegua | 15:30 horas

Cusco FC vs. Cienciano | 18:00 horas

Datos Claves