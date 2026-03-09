Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después del Alianza Lima 3-1 Melgar

La fecha número 6 del Torneo Apertura llegó a su final después de un emocionante encuentro entre Alianza Lima vs. Melgar. Partido que trajo una gran cantidad de emociones y goles que se disfrutaron en el Estadio Alejandro Villanueva en el barrio de ‘Matute’.
La jornada de este día lunes inició con un emocionante partido entre Cienciano contra Sport Boys. Partido que se dio en la ciudad del Cusco, en el que se vio un lindo duelo entre cusqueños y chalacos. El duelo culminó con un 3-1 a favor del ‘Papá’ que volvió a sumar de tres en la ciudad imperial.
Por su lado, Alianza Lima volvió a ganar en casa, el cuadro de Pablo Guede jugó posiblemente su mejor partido del año. Melgar no le pudo plantar cara a pesar de tener un buen equipo. Los ‘blanquiazules’ dominaron y con facilidad vencieron por 3-1 sumando tres puntos que lo mantienen en el liderato de la tabla de posiciones.
Así quedó la tabla del Torneo Apertura
Tras el encuentro entre Alianza Lima frente a Melgar, así terminó la tabla de posiciones.
Los resultados de la fecha 6 del Torneo Apertura
Así quedaron los encuentros de la fecha número 6 del Torneo Apertura de esta Liga 1 2026.
Resultados de la fecha 6:
- Atlético Grau 1-0 FC Cajamarca
- CD Moquegua 2-1 Sport Huancayo
- Comerciantes Unidos 1-2 UTC
- Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético
- Cusco FC 1-0 Deportivo Garcilaso
- ADT 2-3 Juan Pablo II
- Chankas CYC 3-1 Universitario
- Cienciano 3-1 Sport Boys
- Alianza Lima 3-1 Melgar
Así se jugará la jornada número 7 del Torneo Apertura
El próximo fin de semana se jugarán de esta forma la jornada número 7 del Torneo Apertura.
Viernes 13 de marzo:
- FC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos | 15:00 horas
Sábado 14 de marzo:
- Sport Huancayo vs. ADT | 13:00 horas
- Juan Pablo II vs. Chankas | 15:15 horas
- Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima | 18:00 horas
- Universitario vs. UTC | 20:30 horas
Domingo 15 de marzo:
- Sporting Cristal vs. Sport Boys | 11:00 horas
- Melgar vs. Atlético Grau | 13:15 horas
- Alianza Atlético vs. CD Moquegua | 15:30 horas
- Cusco FC vs. Cienciano | 18:00 horas
