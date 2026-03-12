Belgrano renovó el contrato de Bryan Reyna antes de su llegada a Universitario

Bryan Reyna se convirtió en nuevo futbolista de Universitario de Deportes, luego de que Belgrano de Córdoba confirmara la cesión del delantero peruano al club ‘merengue’ para la temporada 2026.

El anuncio se realizó a través de la página web de la institución, donde se precisó que el vínculo de Reyna con la ’U’ se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

“El Club Atlético Belgrano informa que el jugador Bryan Reyna fue cedido a préstamo al Club Universitario de Deportes de Perú hasta el 31 de diciembre de 2026”, se puede leer en la publicación.

Los detalles de la cesión de Bryan Reyna a Universitario

Además, el club argentino indicó que la cesión de Bryan Reyna a Universitario incluye un pequeño cargo a cargo del cuadro ‘crema’, y que este también contará con la opción de adquirir el 80% de su pase.

“La cesión es con cargo, sujeto a cumplimiento de objetivos individuales de cantidad de partidos, goles y asistencias, y opción de compra por el 80% de los derechos económicos. Los montos y detalles serán incluidos próximamente en el informe de mercado de pases”, detallaron.

Pero eso no es todo: Belgrano también confirmó que renovó el contrato del ‘Picante’ hasta finales de 2027. “Antes de ser cedido, Reyna extendió su vínculo con Belgrano hasta el 31 de diciembre de 2027”.

Los números de Bryan Reyna en Belgrano

No han sido meses buenos para Bryan Reyna. Y es que en su última temporada en la Liga Profesional de Argentina, el atacante nacional solo tuvo la oportunidad de disputar un total de 21 partidos, sin registrar goles ni tampoco asistencias.

