La primera decisión de Bryan Reyna tras llegar a Universitario que impactaría en la Liga 1

Universitario de Deportes se prepara para recibir a su más reciente refuerzo, Bryan Reyna, quien llegará al país desde Argentina (procedente de Belgrano) en las próximas horas.

Publicidad

Publicidad

Según el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de MAX’ de L1 MAX, el delantero pasará primero por los exámenes médicos y se espera que pueda integrarse al equipo ya sea el viernes en los entrenamientos o el sábado durante el partido ante UTC en el estadio Monumental.

La llegada del ‘Picante’ genera expectativa, ya que será el último refuerzo que inscriba el cuadro ‘crema’, salvo algún movimiento extraordinario como la liberación de Adrián Ugarriza por mandato FIFA en las próximas semanas.

Integración de Bryan Reyna al plantel crema

El mencionado comunicador indicó que Bryan Reyna está listo para incorporarse al plantel y aportar de inmediato en la Liga 1. Su presencia en los entrenamientos será clave para que Javier Rabanal pueda evaluarlo y definir su participación en los próximos duelos, tanto del torneo local como de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

“Entiendo que Bryan Reyna está llegando mañana al país desde Argentina, va a pasar exámenes médicos y el viernes ya debería estar en la práctica o el sábado presente en el Monumental durante el partido de Universitario ante UTC”, comentó Peralta.

Situación de los refuerzos en Universitario

ver también Alianza Lima y su reacción inesperada tras el fichaje sorpresa de Bryan Reyna por Universitario

El periodista también dejó en claro que Reyna será el último refuerzo inscrito por Universitario, descartando negociaciones inmediatas con otros futbolistas.

“Bryan Reyna es el último refuerzo que va a inscribir la ‘U’, salvo que en las próximas semanas o en abril Adrián Ugarriza quede libre por mandato FIFA. En estos momentos, no se está negociando con Ugarriza, ni tampoco hay contacto”, agregó Peralta.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Con la llegada de Reyna, Universitario busca reforzar su plantilla para encarar la Liga 1 2026, con la expectativa de mejorar su rendimiento y mantenerse competitivo en la parte alta de la tabla.

DATOS CLAVES

Bryan Reyna llegará al país desde Argentina para unirse a Universitario procedente de Belgrano.

Publicidad

Publicidad

El periodista Gustavo Peralta informó que el delantero pasará exámenes médicos antes de su integración.