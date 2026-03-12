Lo que pasó con Paulo Autuori tras la clasificación en Copa Libertadores y puso en aprietos su continuidad

La clasificación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores, que debía ser un momento de pura celebración, se transformó rápidamente en un escenario de incertidumbre absoluta. El estratega brasileño, Paulo Autuori, se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática que puso en duda su permanencia en el Rímac.

Publicidad

Publicidad

¿Renunció Paulo Autuori en Sporting Cristal?

Tras el pitazo final, el ambiente en el vestuario celeste no reflejaba la alegría de un objetivo cumplido, sino una tensión acumulada difícil de ocultar. Las declaraciones de Autuori en la conferencia de prensa posterior al encuentro encendieron una mecha que pocos esperaban ver arder en ese momento.

ver también Paulo Autuori habría renunciado y en Sporting Cristal tomaron esta decisión totalmente inesperada

El periodista César Vivar, del programa Doble Punta, fue uno de los primeros en reportar que la directiva rimense no tomó nada bien las palabras del técnico. Según su información, se generó un descontento profundo en la plana dirigencial que escaló hasta una desconexión total con el comando técnico.

Esta supuesta ruptura llevó a especular con que el brasileño habría tomado la decisión radical de renunciar a su cargo de manera inmediata. La noticia corrió como pólvora en las redes sociales, generando una gran preocupación en la hinchada de Sporting Cristal que veía peligrar el proyecto deportivo.

Publicidad

Publicidad

Paulo Autuori en el Estadio Alberto Gallardo. (Foto: Paloma del Solar).

Toda la actualidad de Paulo Autuori

Sin embargo, el caos informativo comenzó a ordenarse con el paso de los minutos gracias a fuentes directas dentro de la institución bajopontina. Uno de los encargados de poner paños fríos fue el reconocido periodista Carlos Alberto Navarro, el popular “Tigrillo”, a través de su cuenta de Twitter.

“Desde Sporting Cristal me dicen que AUTUORI NO HA RENUNCIADO. Ya dejen de llamarme”, publicó Navarro con su estilo característico, citando fuentes del club. Esta información comenzó a desmoronar la teoría de la salida intempestiva del experimentado entrenador brasileño.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Paulo Autuori seguirá en Sporting Cristal?

Para dar el punto final a la controversia, Sandro Bazán, periodista del Diario Líbero, confirmó que el estratega seguirá al mando del primer equipo. Bazán aclaró que, si bien existió una molestia evidente tras el partido, nunca se llegó al extremo de una dimisión formal.

“Actualización. Paulo Autuori seguirá siendo DT de Sporting Cristal. El brasileño nunca renunció”, sentenció el periodista de Líbero para cerrar la historia. Esta precisión trajo alivio a La Florida, confirmando que el vínculo contractual y deportivo sigue vigente pese a los roces.

Publicidad

Publicidad

Las nuevas metas de Sporting Cristal

Lo que queda claro es que la relación entre el técnico y la dirigencia ha sufrido un desgaste que requerirá de gestión interna inmediata. El éxito en la Copa Libertadores es un respaldo deportivo enorme, pero las formas y las declaraciones públicas han dejado una herida abierta en la interna.

Ahora, el reto de Sporting Cristal será canalizar esta tensión para que no afecte el rendimiento en la siguiente fase del torneo continental. La continuidad de Autuori está firme por ahora, pero el episodio marca un antes y un después en la armonía del club cervecero.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

DATOS CLAVES