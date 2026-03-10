Alianza Lima y su reacción inesperada tras el fichaje sorpresa de Bryan Reyna por Universitario

El mercado de pases de la Liga 1 2026 ha dado un giro sísmico tras confirmarse el acuerdo entre Belgrano de Córdoba y Universitario de Deportes. El extremo peruano Bryan Reyna regresará al fútbol nacional para vestir la camiseta del eterno rival, en una operación de préstamo con opción de compra.

Alianza Lima decide sobre Bryan Reyna

La noticia generó un eco inmediato en las oficinas de Alianza Lima, club que aún conserva el 20% de los derechos económicos del futbolista. A pesar del vínculo contractual que los une a una futura venta, la postura desde Matute ha sido de una llamativa indiferencia deportiva frente a este movimiento.

Según reveló el periodista Gerson Cuba, el nombre de Bryan Reyna no estuvo ni se encuentra actualmente en los planes del comando técnico liderado por Pablo Guede. La directiva íntima ha dejado claro que el jugador no representa una pieza de interés para su actual proyecto en este Torneo Apertura.

Esta reacción ha sorprendido a muchos hinchas que recordaban el paso de Reyna por La Victoria entre 2023 y 2024. Durante su etapa como blanquiazul, el “Picante” mostró destellos de gran desequilibrio individual, siendo una pieza clave en varios tramos del campeonato local.

Bryan Reyna con Alianza Lima en la Copa CONMEBOL Libertadores 2023. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Bryan Reyna no calzan en Alianza Lima

Sin embargo, su salida hacia el fútbol argentino marcó una distancia que el actual cuerpo técnico no parece interesado en acortar. En la interna de Alianza Lima priorizan la armonía del plantel actual y el sistema de Guede, quien busca perfiles de mayor asociación colectiva para su ataque.

Desde la vereda de enfrente, Universitario de Deportes aceleró las gestiones ante la necesidad de mayor peso ofensivo tras un inicio de temporada irregular. El técnico crema ve en Reyna al revulsivo necesario para pelear el título y cubrir las falencias mostradas en las últimas fechas del torneo.

Universitario invierte por Bryan Reyna

En términos económicos, el fichaje resulta curioso para el club íntimo, ya que verán a su exjugador potenciar al rival directo mientras mantienen la expectativa de cobro. Alianza recibirá un porcentaje del dinero si la “U” decide ejecutar la compra definitiva de su pase al club cordobés.

Con el libro de pases a punto de cerrar, esta “reacción inesperada” de desapego por parte de los íntimos marca el inicio de una nueva narrativa. Alianza confía plenamente en su proceso actual, mientras que Universitario apuesta por el talento de un jugador que ya sabe lo que es celebrar en Matute.

Bryan Reyna en Alianza contra el Atletico Mineiro por Copa CONMEBOL Libertadores 2023. (Photo by Pedro Vilela/Getty Images)

DATOS CLAVES