La llegada de Bryan Reyna a Universitario desató una fuerte polémica entre los hinchas de Alianza Lima, quienes reaccionaron con duras críticas luego de confirmarse que el extremo jugará cedido tras un acuerdo con Belgrano de Córdoba.

En redes sociales, muchos aficionados blanquiazules no ocultaron su molestia y lanzaron comentarios muy duros contra el futbolista. “¿Llaman refuerzo a eso que es Bryan Reyna?”, “Es un problema ese tipo” y “Mejor si se va a ese club, así los acaba de partir en la interna” fueron algunos de los mensajes que se viralizaron tras conocerse su llegada al eterno rival.

La reacción no solo está dirigida al jugador. Una parte importante de la hinchada íntima también cuestiona a la dirigencia de Alianza Lima, ya que el club mantiene el 20% del pase del futbolista en caso de una futura transferencia. Para algunos seguidores, esta situación significa que indirectamente se estaría fortaleciendo a un rival directo en la pelea por el título de la Liga 1.

Ahora, el extremo tendrá la presión de demostrar su nivel en el equipo crema, mientras que su fichaje seguirá generando debate entre ambas hinchadas en uno de los movimientos más polémicos del mercado.

Hinchas de Alianza contra Reyna. (Foto: X)

Los hinchas de Alianza enojados con Reyna por irse a Universitario

El malestar también tiene un componente emocional. Reyna defendió la camiseta de Alianza Lima durante la temporada 2023 y fue parte del plantel que conquistó el Torneo Apertura, lo que en su momento le permitió ganarse el cariño de los hinchas.

Sin embargo, ese recuerdo positivo quedó prácticamente borrado para muchos aficionados tras confirmarse su llegada a Universitario, club con el que Alianza mantiene una de las rivalidades más intensas del fútbol sudamericano.

Bryan Reyna señalando su “amor”por el escudo de Alianza. (Foto: Getty Images)

¿Qué edad tiene Bryan Reyna?

Bryan Reyna tiene actualmente 27 años y acaba de pasar de Belgrano de Córdoba a Universitario de Deportes en calidad de préstamo hasta diciembre 2026, pero con opción de compra.

¿Cuánto vale actualmente Bryan Reyna?

Bryan Reyna vale actualmente, a sus 27 años, 1 millón de euros según la última información de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mejor cotización fue de 2,5 millones de euros cuando tenía 26 años y jugaba para Belgrano de Córdoba en el 2024.

Datos claves

Bryan Reyna jugará cedido en Universitario tras un acuerdo con el club Belgrano.

Alianza Lima conserva el 20% del pase del futbolista para una futura venta.

El extremo Bryan Reyna integró el plantel de Alianza Lima durante la temporada 2023.

