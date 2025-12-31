Universitario hizo oficial el fichaje de Héctor Fértoli y el mercado crema vuelve a sacudirse con una incorporación que apunta directamente a la jerarquía. El volante argentino llega a préstamo por un año desde Racing, con opción de compra, en una operación que confirma que la ‘U’ no quiere dejar ningún detalle al azar en su planificación.

La oficialización despeja cualquier duda y consolida a Héctor Fértoli como una de las apuestas más importantes del club para esta temporada. Se trata de un mediocampista polifuncional, capaz de desempeñarse como interior, extremo o volante mixto, un perfil que encaja con la necesidad de Universitario de tener variantes tácticas y mayor dinámica en la mitad de la cancha.

Otro punto que potencia el fichaje es su valor de mercado. Según Transfermarkt, Héctor Fértoli está valorizado en 400 mil dólares, una cifra significativa para el fútbol peruano y que respalda la idea de que no llega como relleno, sino como una pieza pensada para competir y marcar diferencia.

Además, la fórmula del acuerdo resulta estratégica para el club. El préstamo con opción de compra le permite a Universitario evaluar su rendimiento sin comprometer de inmediato una inversión definitiva, algo clave en un año donde el margen de error es mínimo y cada refuerzo debe justificar su lugar en el plantel.

Héctor Fértoli es nuevo jugador de Universitario. (Foto: Universitario)

Los números de Héctor Fértoli en el 2025

Héctor Fértoli estuvo en Tigre en la temporada 2025, cedido a préstamo desde Racing. Si bien no tuvo mucha actividad, cerró el año con 16 partidos jugados y un solo gol.

Con Héctor Fértoli ya confirmado, Universitario entra en la recta final de su armado y refuerza un mensaje claro hacia la Liga 1 y la Copa Libertadores: el equipo está decidido a elevar su nivel competitivo.

Héctor Fértoli jugando para Racing Club. (Foto: Racing Club)

¿Cuánto dinero gana Héctor Fértoli?

Héctor Fértoli gana 15 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva por temporada 180 mil dólares.

¿Cuánto vale actualmente Héctor Fértoli?

Héctor Fértoli vale 400 mil dólares, según la última información de Transfermarkt.

Datos claves

Héctor Fértoli llega a Universitario cedido por un año con opción de compra desde Racing.

El volante argentino tiene un valor de mercado de 400 mil dólares según Transfermarkt.