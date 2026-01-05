Es tendencia:
Héctor Fértoli tiene demasiado claro lo que quiere conseguir en Universitario: “El objetivo es…”

Universitario está contratando a un futbolista que tiene claro cómo será la temporada 2026. Esto dijo Héctor Fértoli, al pisar suelo peruano.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Héctor Fértoli y su anhelo con Universitario de Deportes.
Héctor Fértoli y su anhelo con Universitario de Deportes.

El ruido de los motores en el Aeropuerto Jorge Chávez fue opacado por la expectativa que generó el desembarco de la nueva figura crema. Héctor Fértoli ya está en suelo peruano, asumiendo de inmediato el rol de protagonista que la hinchada de Universitario de Deportes esperaba para este 2026.

Héctor Fértoli tiene claro a donde está llegando

Sin rodeos y con la mirada fija en los desafíos que vienen, el atacante argentino rompió el silencio frente a la prensa nacional. Sus primeras declaraciones no solo mostraron respeto por la historia de la institución, sino también una ambición que encaja perfectamente con el presente del club.

Héctor Fértoli el gran refuerzo de Universitario. (Foto: X).

“Es un orgullo que hayan confiado en mí”, manifestó el flamante refuerzo al ser consultado sobre sus sensaciones tras firmar el contrato. Fértoli reconoció que la propuesta del club merengue era irrechazable debido al prestigio internacional y el proyecto deportivo que le presentaron.

Universitario ganará mucho con Héctor Fértoli

La frase que paralizó a los presentes llegó al hablar de las metas para esta temporada. “El objetivo es ganar el tetra”, sentenció el “Rayo”, alineándose con la obsesión de una hinchada que busca prolongar su hegemonía en el fútbol peruano tras haber conquistado los últimos tres títulos.

Además de los trofeos, el futbolista destacó el impacto social que genera Universitario en cada rincón del país. “He visto la gente que mueve Universitario, estoy feliz”, confesó, admitiendo que el apoyo masivo de los seguidores fue un impulso vital para decidirse por esta aventura en el extranjero.

Javier Rabanal espera por Héctor Fértoli

Sobre su aporte dentro del campo, el exjugador de Racing prometió sacrificio y una capacidad de adaptación total al sistema de Javier Rabanal. Fértoli aseguró que su prioridad es ofrecer desequilibrio individual para romper defensas cerradas y ponerse siempre al servicio del bienestar colectivo.

Imagen
Héctor Fértoli viene de Racing Club. (Foto: X).

Su versatilidad será una herramienta estratégica para el comando técnico durante la doble competencia. “Puedo jugar de extremo, mediapunta o interior”, explicó el jugador, confirmando que tiene las condiciones físicas y técnicas para ocupar diversas funciones según las necesidades de cada partido.

Tras su accidentada, pero entusiasta llegada, el volante se trasladó en la noche hacia su hogar, para hoy enrumbarse a las instalaciones de Campo Mar para iniciar los trabajos físicos. El camino hacia el tetracampeonato ya empezó para un Fértoli que promete ser el motor ofensivo del equipo en este emocionante 2026.

DATOS CLAVES

  • Héctor Fértoli llegó a Perú para integrarse como nuevo refuerzo de Universitario de Deportes este 2026.
  • El atacante argentino declaró que su objetivo principal es conquistar el tetracampeonato con el club.
  • El jugador confirmó su versatilidad para desempeñarse como extremo, mediapunta o interior bajo Javier Rabanal.
