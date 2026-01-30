Con Anderson Santamaría: las 3 sensibles bajas de Universitario para recibir a ADT en el debut de la Liga 1 2026

Empezó la Liga 1 2026 y ahora Universitario de Deportes se alista para mostrarse en sociedad. Este fin de semana será el turno de que el tricampeón del fútbol peruano haga su aparición en el duelo frente a ADT de Tarma en el Estadio Monumental. Eso sí, no contarán con tres jugadores que tranquilamente podrían ser claves en el esquema de juego de Javier Rabanal.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Universitario.

Si bien durante horas de la mañana se habló de la posibilidad de que Anderson Santamaría pueda recuperarse y al menos estar como opción de recambio en el duelo ante ADT de Tarma, hace unos momentos se confirmó que no será parte de la convocatoria de Universitario de Deportes. Además, Sekou Gassama y Héctor Fértoli tampoco integrarán la delegación merengue.

“Este domingo ante ADT, no saldrán en lista Anderson Santamaría, Sekou Gassama y Héctor Fértoli. El defensa peruano hoy entrenó y está mucho mejor de la lesión muscular, pero no se le va a arriesgar. El senegalés-español aún está en un proceso de acondicionamiento futbolístico y apuntan a que esté listo máximo para la tercera fecha. Mientras que el argentino está saliendo de una lesión en el hombro”; reveló el periodista Gustavo Peralta a través de ‘X’.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

No todas son malas noticias en la interna de Universitario

Si bien en el aspecto futbolístico no podrán contar con jugadores como Anderson Santamaría, Sekou Gassama y Héctor Fértoli pensando en el debut del Torneo Apertura 2026 frente a ADT de Tarma, en Universitario de Deportes recibieron una estupenda noticia el día de hoy. Se trata de que Williams Riveros y Matías Di Benedetto habrían aprobado su examen de nacionalización.

ver también ¿Se pierde el debut con Universitario? Los 2 gigantes de la Liga MX que quieren a Álex Valera: “Lo están observando”

Como bien sabemos, ambos jugadores tuvieron una última oportunidad luego de desaprobar la evaluación en una primera instancia. Dicha situación ocasiona que la directiva de la ‘U’ pueda liberar cupos de extranjeros en la plantilla y que los defensores mencionados puedan jugar la Liga 1 2026 como peruanos, lo cual sin duda alguna será un enorme alivio en las planificaciones de Javier Rabanal.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @enriquevega__

Día, hora y dónde ver el duelo entre Universitario vs. ADT por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes enfrentará a ADT de Tarma el próximo domingo 1 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Será el estreno de los merengues en el campeonato nacional y podrás seguir la transmisión oficial a través de las señales de ‘L1 Max‘ y ‘L1 Play‘. Además, disfrutarás del minuto a minuto gracias a ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Universitario.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES