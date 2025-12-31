Universitario hizo oficial el fichaje del volante argentino Héctor Fértoli y la noticia despertó una ilusión medida entre los hinchas cremas. No hubo euforia desbordada, pero sí una sensación compartida: llega un refuerzo que cubre una necesidad real, aunque con expectativas bien aterrizadas.

En redes sociales, una parte de la hinchada destacó el impacto inmediato del movimiento. “Un verdadero salto de calidad, el jugador clave que complementaba nuestras necesidades”, fue uno de los comentarios, reflejando que Héctor Fértoli encaja en un perfil que Universitario venía buscando: dinámica, polifuncionalidad y experiencia en Primera División.

Sin embargo, también apareció la mirada más prudente. Otros hinchas optaron por bajar el tono y analizar el fichaje con lupa: “Definitivamente no es el ‘jale’ ideal; pero, por lo menos este no tendrá los mejores números pero sí tiene pasado reciente en primera”. Una lectura que pone el foco no en las estadísticas, sino en el contexto competitivo que trae el volante argentino.

Ese contraste resume el sentir general en Ate. Héctor Fértoli no llega con cartel de figura, pero sí como un jugador capaz de adaptarse a distintos roles en la volante, aportar equilibrio y elevar el nivel del plantel en partidos de exigencia, especialmente pensando en la Copa Libertadores y el calendario cargado.

Los comentarios de los hinchas de Universitario tras el fichaje de Héctor Fértoli. (Foto: X)

Universitario hizo oficial a Héctor Fértoli

Universitario comunicó el fichaje de Héctor Fértoli a través de sus redes sociales. El cuadro crema hizo oficial que el volante llega en calidad de préstamo por una temporada procedente de Racing y que, al término del año, se puede hacer uso de la compra del mediocampista.

Así, Universitario suma a Héctor Fértoli con ilusión controlada y exigencia inmediata. La hinchada acompaña, pero observa. El mensaje es claro: hay confianza en el perfil, pero la validación final será en la cancha, donde el volante argentino deberá convertir la cautela en convicción.

Héctor Fértoli es nuevo jugador de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Héctor Fértoli?

Héctor Fértoli vale actualmente 400 mil euros, según Transfermarkt.

¿Cuántos años tiene Héctor Fértoli?

Héctor Fértoli tiene 31 años, es argentino y juega de volante. Si bien tiene contrato con Racing, llegó a Universitario en calidad de préstamos para la temporada 2026.

Datos claves

El volante argentino Héctor Fértoli es el nuevo fichaje oficial de Universitario para la temporada 2026.

La incorporación se realiza mediante un préstamo por una temporada procedente del club Racing.