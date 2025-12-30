Es tendencia:
Universitario se guarda una bala final y este será el fichaje extranjero clave para la Copa Libertadores

Tras las llegadas del delantero Sekou Gassama y el defensa Caín Fara, Universitario definió que va por un extranjero más.

Por Aldo Cadillo

Universitario en la Copa Libertadores.
© Producción Bolavip.Universitario en la Copa Libertadores.

Universitario empieza a cerrar su planificación para la Copa Libertadores y ya definió dónde hará su último fichaje de calidad. Según reveló el periodista Enrique Vega, el club crema apunta directamente a reforzar una zona clave del campo y la decisión ya está tomada.

La información detalla que el análisis de la dirigencia y el comando técnico se centra exclusivamente en la volante, una línea que necesita mayor equilibrio, dinámica y variantes para competir a nivel continental. En Ate saben que, sin un mediocampo fuerte, el desafío en la Libertadores se vuelve cuesta arriba.

El perfil que busca Universitario es claro y ambicioso. “El perfil buscado es polifuncional, con capacidad para desempeñarse como centrocampista, interior o extremo”, explicó Enrique Vega. Esto apunta a un futbolista versátil, intenso y con lectura táctica, capaz de adaptarse a distintos esquemas y momentos del partido.

La elección de un extranjero no es casual. Universitario necesita jerarquía inmediata, alguien que llegue para marcar diferencia y elevar el nivel del mediocampo, especialmente en partidos de alta exigencia donde los detalles suelen definir el resultado. Lo más seguro es que irán por un jugador que reúna las características de Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes y Andy Polo.

Universitario irá por un volante polifuncional. (Foto: X)

¿Cuál será el último fichaje de Universitario para el 2026?

La ‘U’ entra en la recta final del mercado y deja claro que no improvisará. El último refuerzo será quirúrgico y pensado para la Libertadores. Ahora, la expectativa crece: ¿Quién será el volante extranjero que complete el rompecabezas crema y eleve el techo competitivo del equipo?

Advertencia total en Universitario, DT español reveló la principal debilidad de Sekou Gassama

Por ahora Universitario ya hizo oficial la llegada de dos elementos extranjeros como el defensor Caín Fara y el delantero Sekou Gassama. Además, irá por un volante polifuncional.

Sekou Gassama en Universitario. (Foto: Universitario)

¿En qué grupo estará Universitario en la Copa Libertadores 2026?

Universitario clasificó a la Copa Libertadores 2026 y estará en el Bombo 2 del sorteo por la fase de grupos. El sorteo será el miércoles 18 de marzo del 2026 en Asunción, Paraguay.

¿Qué jugadores fichó Universitario para el 2026?

Universitario fichó a dos jugadores extranjeros: el defensa argentino Caín Fara y el delantero español/senegalés Sekou Gassama.

Datos claves

  • Universitario busca un último fichaje extranjero para reforzar la volante en la Copa Libertadores.
  • El perfil solicitado, según el periodista Enrique Vega, es un jugador polifuncional con capacidad técnica versátil.
  • El club ya oficializó las contrataciones del defensor Caín Fara y el delantero Sekou Gassama.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
