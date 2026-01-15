Universitario enfrenta un duro golpe en plena pretemporada y la preocupación ya se instaló en Ate. El club confirmó que el volante argentino Héctor Fértoli sufrió una lesión en el hombro, lo que lo dejará fuera de las canchas entre dos y tres semanas, justo en un momento clave para el arranque de la temporada 2026.

La noticia cae como un balde de agua fría para el comando técnico del profesor Javier Rabanal y para el hincha crema, ya que Fértoli se perderá la Noche Crema del sábado 24 de enero, evento donde estaba llamado a ser una de las atracciones del equipo en el estadio Monumental. Su ausencia debilita el espectáculo y priva al público de ver a uno de los refuerzos más esperados.

Pero el problema va más allá de lo simbólico. La lesión también deja a Fértoli fuera de la primera fecha del Torneo Apertura 2026, donde Universitario debutará ante ADT el próximo 1 de febrero, nuevamente en el Monumental. Una baja sensible para un plantel que aún está en proceso de ensamblaje.

El volante argentino estaba destinado a cumplir un rol importante en el mediocampo, aportando dinámica, presión y recorrido, cualidades que ahora Jesús Rabanal deberá suplir con variantes internas. La lesión obliga al técnico a reajustar el once y acelerar decisiones que no estaban en los planes inmediatos.

Héctor Fértoli firmando contrato con Universitario. (Foto: Universitario)

Héctor Fértoli se lesionó y preocupa en Universitario

Héctor Fértoli se lesionó el hombro en la última práctica de Universitario de este jueves 15 de enero, así lo confirmó la periodista Andrea Closa en RPP Deportes. La baja del volante complica al cuadro crema de cara a su presentación oficial y el primer partido de la temporada 2026 de la Liga 1.

Así, Universitario arranca el 2026 con una alerta temprana. La lesión de Héctor Fértoli no solo altera la planificación deportiva, sino que también incrementa la exigencia sobre un plantel que necesita respuestas rápidas. En Ate esperan una recuperación sin complicaciones, pero el calendario no espera y la presión ya empezó.

Héctor Fértoli entrenando con Universitario antes de su lesión. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Héctor Fértoli?

Héctor Fértoli vale 400 mil euros a sus actuales 31 años, según información de Transfermarkt. Hay que mencionar que su valor más alto fue de 2,75 millones de euros a sus 24 años y cuando jugaba para San Lorenzo en el 2019.

¿Hasta cuándo Héctor Fértoli tiene contrato en Universitario?

Héctor Fértoli tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2027, así lo confirmó el cuadro crema en sus redes sociales.

Datos claves

Héctor Fértoli sufrió una lesión de hombro y será baja entre 2 y 3 semanas.

El volante argentino se perderá la Noche Crema del sábado 24 de enero.

Universitario debutará ante ADT el 1 de febrero sin el refuerzo extranjero.

