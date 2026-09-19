Héctor Cúper fue drástico tras la goleada que sufrió Universitario en el Cusco: “Hemos hecho todo mal”

Universitario perdió 4-0 ante Deportivo Garcilaso. Héctor Cúper dio la cara y en conferencia de prensa fue muy contundente sobre el nivel de su equipo.

Universitario de Deportes sufrió una de las derrotas más duras en esta temporada. A manos de Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, los merengues cayeron goleados por 4-0 y perdieron el liderato del Torneo Clausura 2026. Dicho todo esto, la palabra de Héctor Cúper fue una de las más esperadas y el estratega mostró su análisis en conferencia de prensa.

Publicidad

Y es que durante pleno partido se dieron distintas reacciones de los hinchas de Universitario de Deportes en contra del rendimiento del equipo, en parte debido a la estrategia realizada por Héctor Cúper. En base a este complicado escenario vivido por los merengues, el entrenador argentino aceptó la responsabilidad del caso y aseguró que hicieron todo mal en su visita a la ciudad imperial.

“Es muy difícil explicarlo porque nos faltó de todo. No solamente haber jugado mejor o defendido mejor, lo cierto es que hemos hecho todo mal y no hay ninguna duda. Eso hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y no hay que ocultarlo. Ahora a aprovechar todo este parate para resolver porque esto no era normal en este tiempo”; declaró Héctor Cúper en conferencia de prensa.

Publicidad

Asimismo, el entrenador de Universitario de Deportes se mantuvo en la línea de lo que decía en fechas pasadas. “Lo dije incluso previo al partido que nos faltaba un poquito más de juego, pero hoy digamos que en todas las líneas hemos estado erráticos. Defensivamente, incluso en los goles, no había esa reacción para tapar la jugada rápidamente. Nos pasó un poco de todo la verdad“.

🗣️ "NOS FALTÓ TODO. HEMOS HECHO TODO MAL"



✍🏼 Héctor Cúper



📽️ @palomadelsolar pic.twitter.com/FkfLHvaoA0 — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) September 20, 2026

¿Cómo quedó Universitario en el Torneo Clausura 2026 tras perder en el Cusco?

En la previa del partido de esta noche ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, todos sabíamos que Universitario de Deportes era el único líder del Torneo Clausura 2026 con 20 puntos y por ello es que necesitaban no perder en el Cusco para mantener cierta ventaja sobre sus máximos perseguidores. Finalmente, esto no ocurrió y perdieron el primer puesto.

Publicidad

Ahora la posición de vanguardia le pertenece a Deportivo Garcilaso que sumó 22 puntos en esta fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y con lo cual se van al receso con una clara intención de seguir luchando por el título. Veremos cuál es el futuro cercano de ambos equipos, sobre todo de los merengues que siguen en pie con el anhelo preciado de lograr el tetracampeonato nacional.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Universitario perdió 4-0 frente a Deportivo Garcilaso en el Cusco .

frente a en el . Héctor Cúper reconoció que el equipo hizo todo mal durante el partido.

reconoció que el equipo hizo todo mal durante el partido. 22 puntos sumó Deportivo Garcilaso, arrebatándole el liderato del Torneo Clausura 2026 a Universitario.