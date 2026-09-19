Hinchas de Universitario lapidan a Héctor Cúper tras ráfaga de goles de Deportivo Garcilaso: “No da para más”

Universitario de Deportes se juega un partido de vital importancia para mantenerse como líder del Torneo Clausura 2026, pero hasta el momento los jugadores no han sido capaces de demostrar un buen nivel. En menos de treinta minutos recibieron tres goles de gran factura por parte de Deportivo Garcilaso y los hinchas merengues señalan a Héctor Cúper como el gran responsable.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Lamentablemente para los intereses de Universitario de Deportes, nunca se llegaron a encontrar en el campo de juego y a los 6′ fue Aldair Salazar quien abrió el marcador con un enorme cabezazo. Luego, a los 10′ apareció Kevin Sandoval para decretar el 2-0 y a los 19′ fue Agustín González quien se hizo presente en el marcador. Así fue cómo los cremas pierden 3-0 en el Cusco.

En base a este trámite de enorme complejidad para Universitario de Deportes y encima jugando en la altura de Cusco, los aficionados merengues no aguantaron más y se fueron con todo en contra de un Héctor Cúper que a esta altura no cuenta con tanto respaldo del respetable. Es así que en redes sociales lo vienen haciendo trizas con reacciones bastante drásticas, por decir lo menos.

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“No ganaremos el clausura o una hipotética final si seguimos recibiendo 2 goles por partido. Héctor Cúper no da para más“, “No hay forma de salir campeón con Héctor Cuper. La ‘U’ es un equipo que no juega a nada” y “Es hora de votar a Héctor cuper y mandarlo a la banca Romero de yapa lo poco que llegan son gol”; son algunos de los comentarios de los hinchas merengues en contra del técnico.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Alineaciones titulares de Deportivo Garcilaso vs. Universitario

Deportivo Garcilaso | Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González; Francisco Arancibia, Beto da Silva, Kevin Sandoval; y Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo.

| Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González; Francisco Arancibia, Beto da Silva, Kevin Sandoval; y Facundo Castelli. DT: Lisandro Greppo. Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jorge Murrugarra; Andy Polo, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Lisandro Alzugaray y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

DATOS CLAVES

Deportivo Garcilaso vence 3-0 a Universitario en apenas 19 minutos de juego.

vence 3-0 a en apenas 19 minutos de juego. Aldair Salazar, Kevin Sandoval y Agustín González anotaron los goles del equipo cusqueño.

anotaron los goles del equipo cusqueño. Héctor Cúper es duramente criticado por los hinchas tras los tres goles recibidos.