Impacto total en el fútbol peruano. El delantero Fernando Pacheco atraviesa un momento crítico fuera de las canchas luego de quedar en medio del conflicto internacional entre Estados Unidos e Israel contra Irán, una situación que podría terminar cambiando radicalmente su futuro deportivo.

Mientras la tensión crece en Medio Oriente, el atacante peruano analiza su situación contractual con Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel, club en el que milita. La prioridad inmediata es la seguridad, pero el escenario también abre la puerta a un posible regreso al fútbol peruano en medio de la incertidumbre que genera la guerra.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, ya existe interés concreto desde la Liga 1 de Perú. “El gerente deportivo de Sport Boys, Mario Flores, se comunicó con el representante de Pacheco para que venga ya”, explicó el hombre de prensa.

Sin embargo, la operación no es sencilla. Pacheco todavía mantiene contrato vigente con su equipo en Israel y, de momento, fue citado para reincorporarse este lunes a los entrenamientos en una ciudad más alejada de las zonas de mayor riesgo.

Fernando Pacheco y Adrián Ugarriza en Israel. (Foto: X)

Fernando Pacheco es opción en Sport Boys

Todo dependerá de cómo evolucione el panorama en la región. Si el club Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel logra continuar con normalidad sus actividades, el delantero Fernando Pacheco seguiría en el extranjero; pero si la situación se complica, se evaluaría romper el vínculo contractual.

En ese escenario aparece nuevamente Sport Boys, que se mantiene atento a cualquier movimiento. El cuadro del Callao podría aprovechar la coyuntura para repatriar a Pacheco y sumarlo como refuerzo de peso en la Liga 1.

Fernando Pacheco tentado por Sport Boys. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuánto vale actualmente Fernando Pacheco?

Fernando Pacheco vale actualmente 325 mil euros a sus 26 años, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Fernando Pacheco tiene contrato con Kiryat Shmona?

Fernando Pacheco tiene contrato con Kiryat Shmona hasta junio del 2026, pero podría terminar antes por la guerra en Medio Oriente.

Datos claves

Sport Boys busca el fichaje inmediato del delantero peruano Fernando Pacheco.

El club Kiryat Shmona de Israel citó a Fernando Pacheco este lunes a entrenar.

Mario Flores, gerente de Sport Boys, contactó al representante del jugador por su contrato.

