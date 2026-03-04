Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026 vía ESPN y Disney+ Premium: previa

Atlético Nacional recibe en el Atanasio Girardot a Millonarios en duelo de equipos colombianos por la primera fase de la Copa Sudamericana 2026. El partido se juega este miércoles 4 de marzo desde las 19:30 horas local con transmisión en vivo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium. Las acciones las puedes seguir al instante en Bolavip Perú.

Se define un lugar para la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El ganador de este duelo pasará a la siguiente etapa, mientras que el perdedor quedará eliminado y fuera de toda competencia por el resto de la temporada. Por eso, un duelo vibrante entre dos de los equipos más grandes de Colombia.