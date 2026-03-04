Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Atlético Nacional vs Millonarios EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026 vía ESPN y Disney+ Premium: previa

Se define un lugar en la fase de grupos de la Sudamericana para un equipo colombiano. Sigue todas las acciones de Nacional ante Millonarios.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Atlético Nacional se enfrenta a Millonarios por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
© Gemini IA - Composición BolavipAtlético Nacional se enfrenta a Millonarios por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Atlético Nacional recibe en el Atanasio Girardot a Millonarios en duelo de equipos colombianos por la primera fase de la Copa Sudamericana 2026. El partido se juega este miércoles 4 de marzo desde las 19:30 horas local con transmisión en vivo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium. Las acciones las puedes seguir al instante en Bolavip Perú.

Se define un lugar para la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El ganador de este duelo pasará a la siguiente etapa, mientras que el perdedor quedará eliminado y fuera de toda competencia por el resto de la temporada. Por eso, un duelo vibrante entre dos de los equipos más grandes de Colombia.

Publicidad

CONVOCADOS DE ATLÉTICO NACIONAL

Tweet placeholder

ATLÉTICO NACIONAL Y MILLONARIOS, POR UN LUGAR EN LA FASE DE GRUPOS

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan en un duelo único por la primera fase de la Copa Sudamericana 2026. En juego está la clasificación a la fase de grupos.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
Lee también
No se lo llevan: Bernardo Cuesta tiene contrato hasta 2024
Futbol Peruano

No se lo llevan: Bernardo Cuesta tiene contrato hasta 2024

"Millonarios no viene a Lima": prensa colombiana informa sobre 'La Noche Crema'
Universitario

"Millonarios no viene a Lima": prensa colombiana informa sobre 'La Noche Crema'

Millonarios de Colombia confirmó su presencia en la 'Noche Crema 2022'
Universitario

Millonarios de Colombia confirmó su presencia en la 'Noche Crema 2022'

¿Se queda o se va? Se definió el futuro de Rodrigo Ureña en Universitario: "Las conversaciones han..."
Universitario

¿Se queda o se va? Se definió el futuro de Rodrigo Ureña en Universitario: "Las conversaciones han..."

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo