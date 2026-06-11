Universitario choca ante Pirata este viernes 12 de junio y los jugadores que van a concentrar son todos una novedad.

Universitario de Deportes iniciará su participación en la Copa Caliente de la Liga 2026 enfrentando a Pirata por la primera jornada del Grupo D. El compromiso se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio Mansiche desde las 8:00 PM.

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El encuentro entre Universitario vs. Pirata podrá seguirse de manera gratuita a través de la transmisión oficial de Bicolor+ mediante su canal de YouTube, en un torneo que servirá para mantener la actividad competitiva durante la paralización de la Liga 1 por el Mundial 2026.

Sin embargo, más allá del debut en la competición, la gran noticia llegó con la publicación de la lista de convocados. Universitario decidió presentar un plantel completamente alternativo compuesto por futbolistas de sus divisiones menores y jugadores que habitualmente compiten en la Liga 3.

La decisión responde a que el primer equipo se encuentra actualmente de vacaciones tras el final del Torneo Apertura 2026. De hecho, los dirigidos por Héctor Cúper recién volverán a los entrenamientos el próximo 15 de junio para iniciar la preparación del Torneo Clausura 2026.

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Universitario hizo oficial su lista de convocados para el duelo ante Pirata por la Copa Caliente de la Liga. (Foto: Universitario)

Piero Alva dirigirá a un plantel lleno de juveniles

Una de las mayores sorpresas es que el equipo no será dirigido por Héctor Cúper. El encargado de conducir al cuadro crema será Piero Alva, quien trabajará con una plantilla integrada exclusivamente por jóvenes talentos de la cantera merengue.

Según la convocatoria difundida por el club, ninguno de los futbolistas supera los 22 años, lo que confirma que Universitario afrontará el certamen con su equipo filial. De esta manera, la Copa Caliente de la Liga 2026 se convierte en una vitrina ideal para que las promesas cremas sumen minutos, ganen experiencia en competencia oficial y busquen llamar la atención del comando técnico del primer equipo de cara al futuro.

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Así presentó la Copa Caliente de la Liga al plantel de Universitario. (Foto: Copa Caliente de la Liga)

En qué grupo está Universitario en la Copa Caliente de la Liga

Universitario está en el Grupo D de la Copa Caliente de la Liga junto a Atlético Grau y Pirata y su próximo partido será ante Atlético Grau el 26 de junio en el Monumental.

Alineación de Universitario vs. Pirata por la Copa Caliente de la Liga

Universitario: Gutiérrez; Cubas, Verde, Díaz, Tello; Flores, Vásquez, Cabanillas, Loayza; Cáceres y Álvarez.

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Pirata: Quiroz; Ledesma, Soto, Hoyos, Carrillo; Diez Canseco, Carhuallanqui, Morales; Rodríguez, Carbajal y Lozano.

Datos claves

Universitario de Deportes enfrentará a Pirata por la primera jornada de la Copa Caliente.

El partido se disputará este viernes 12 de junio en el Estadio Mansiche.

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