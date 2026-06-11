El comando técnico de Universitario, liderado por Héctor Cúper tomó una decisión final. Sobre el fichaje bastante comentado, de Raúl Ruidíaz.

El mercado de pases del Torneo Clausura 2026 se sacude con una de las noticias más impactantes del fútbol peruano. Raúl Ruidíaz no vestirá la camiseta de Universitario de Deportes, en una decisión drástica que ha dejado sorprendidos a los aficionados cremas.

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Héctor Cúper decidió sobre Raúl Ruidíaz

La postura del director técnico Héctor Cúper y su comando técnico ha sido el factor determinante para frenar el regreso de la ‘Pulga’. A pesar de que la administración de la institución merengue tenía el deseo firme de contar con el delantero, el estratega argentino no dio la luz verde final.

Raúl Ruidíaz no regresará a Universitario. (Foto: X).

La bomba informativa fue presentada recientemente por el periodista Gustavo Peralta en el programa Linkeados. El comunicador reveló que el estratega merengue prefirió priorizar el equilibrio de edades en el plantel profesional y concentrar los esfuerzos en la llegada de Gianluca Lapadula.

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El esfuerzo de la administración de Universitario

Lo más llamativo del caso es que desde la dirigencia estudiantil sí existía un enorme entusiasmo por concretar este esperado retorno. Según Peralta, los directivos realizaron importantes esfuerzos económicos para satisfacer las pretensiones de la ‘Pulga’ pensando en el título nacional.

“Desde la administración sí existía el deseo de contar con Ruidíaz. Incluso, aseguran que hicieron esfuerzos para concretar su llegada”, señaló Gustavo Peralta en la reciente emisión de Linkeados.

De no ocurrir un giro inesperado de último minuto, esta larga novela llega a su final con ambos caminos completamente separados. Ante la negativa de Cúper, el experimentado atacante nacional continuará su campaña con el Atlético Grau, club con el que ya viene entrenando con total normalidad.

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