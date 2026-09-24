Matías Di Benedetto reveló cómo es la relación entre el plantel y Héctor Cúper: “Acá uno tiene que acostumbrarse a que se hable siempre del club”

Matías Di Benedetto reveló cómo está la relación entre el plantel de Universitario y el entrenador Héctor Cúper. Es el primer jugador que se manifiesta sobre este asunto, luego de que han surgido un sinfín de rumores respecto a la continuidad del entrenador argentino en el conjunto ‘crema’.
Ante la consulta de los periodistas, a la salida de Campo Mar, el defensor de 33 años aseguró que el plantel mantiene una buena relación con Cúper y que lo apoyan. “Sí obvio, todo bien. Nosotros estamos al margen de lo que se dice, estamos con el profe“, aseguró en declaraciones a varios medios, entre ellos Ovación.
“En Universitario uno tiene que acostumbrarse a eso, a que se habla mucho del club y de lo que pasa“, afirmó respecto a todos los rumores que han surgido en las últimas horas tanto del lado del plantel como del comando técnico.
Declaraciones de Di Benedetto!!— Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) September 24, 2026
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¿Qué dijo Matías Di Benedetto sobre el rendimiento de Universitario?
Al margen de las opiniones sobre Héctor Cúper, Matías Di Benedetto también habló sobre el rendimiento de Universitario, sobre todo, lo ocurrido en la última derrota 4-0 ante Deportivo Garcilaso.
“Nosotros vamos a hacer lo posible para seguir mejorando, siempre hay cosas por corregir. Vamos a hacer autocrítica para en este recta final entregarnos al máximo y cumplir el objetivo“, comentó.
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¿Cuándo es el próximo partido de Universitario de Deportes?
Universitario de Deportes jugará recién el sábado 10 de octubre por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Su rival será FBC Melgar en un duelo que se jugará en el Estadio Monumental U Marathon desde las 19:00 horas.
DATOS CLAVE
- Matías Di Benedetto confirmó el respaldo del plantel de Universitario al DT Héctor Cúper.
- El equipo viene de perder 4-0 ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1.
- Universitario enfrentará a FBC Melgar el 10 de octubre a las 19:00 horas.