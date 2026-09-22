Revelan qué pasa con Fabián Bustos mientras se rumorea la salida de Héctor Cúper

El nombre de Fabián Bustos apareció como opción para reemplazar a un cuestionado Héctor Cúper. La situación en Universitario con el entrenador.

Universitario de Deportes vive una situación interna complicada a partir de la goleada sufrida a manos de Deportivo Garcilaso por 4-0 el pasado fin de semana. El puesto de Héctor Cúper como entrenador ha sido duramente cuestionado, a tal punto que generó un sinfín de rumores. Entre ellos, la posibilidad de que Fabián Bustos pueda regresar como director técnico, algo que, de momento, no se contempla en la administración crema.

Publicidad

La derrota ante Deportivo Garcilaso bajó a Universitario del primer lugar del Torneo Clausura 2026. Además, el rendimiento del equipo dejó mucho qué desear. A partir de ahí, muchos hinchas pidieron por la salida de Héctor Cúper y esto abrió el debate sobre su futuro y a muchas especulaciones.

Sin embargo, a pesar del deseo de los hinchas cremas, el periodista Gustavo Peralta, en el programa Modo Fútbol del canal de YouTube Linkeados aseguró que Cúper cuenta con el respaldo de Franco Velazco, administrador de ‘La U’, aunque sí está en evaluación por algunas cuestiones de trabajo en el día a día con el plantel, además de la corrección de los errores en el partido ante Garcilaso. Tiene tres semanas para hacerlo con el parón por la fecha FIFA.

Franco Velazco, administrador de Universitario (Universitario oficial).

Publicidad

¿Qué pasa con Fabián Bustos y si tiene alguna chance de volver a Universitario?

Con la información sobre el futuro de Héctor Cúper, no hay intención de la administración de Universitario de prescindirlo, al menos, por ahora. Por eso, a pesar de que ha sonado el nombre de Fabián Bustos para reemplazarlo, no existe ningún interés en contratarlo.

“Bustos no ha recibido ningún llamado y está en otra cosa“, aseguró Peralta en el mencionado programa. La confianza de Velazco y la administración ‘merengue’ está en Cúper y así permanecerá por estas semanas. De todas maneras, todo puede cambiar en caso de que el equipo no levante cabeza en los próximos partidos.

Cabe recordar que Fabián Bustos está en libertad de acción tras ser despedido el pasado 1 de septiembre de la dirección técnica de Millonarios de Colombia. En Universitario, ha dejado un buen recuerdo, pese a irse en plena competencia en 2025 (se fue a Olimpia de Paraguay).

Publicidad

Se supo la cifra de indemnización por despido para Héctor Cúper en Universitario

En caso de querer prescindir a Héctor Cúper, Universitario de Deportes debería pagarle una indemnización por despido. Según revelaron en Hablemos de MAX (L1MAX), dicho monto no sería tan elevado como se piensa. Se trataría de un monto equivalente a tres meses de salario.

Ante esto, el arreglo entre las partes no debería ser un problema en caso de que la administración crema decida despedirlo. Por supuesto, esto no está en debate, pero la información trasciende en momentos de desestabilidad puertas adentro de ‘La U’.

Publicidad

DATOS CLAVE