Dónde ver EN VIVO amistoso Japón vs. Uruguay: a qué hora y dónde ver por TV y streaming online

Uruguay tiene su primer amistoso en su gira por Medio Oriente. Este jueves enfrenta a Japón en Rifu en su primera prueba en esta Fecha FIFA.

Las selecciones de Japón y Uruguay se enfrentan este jueves 24 de septiembre en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, Prefectura de Miyagi, en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre-octubre. Ambas selecciones buscan dejar atrás sus actuaciones en el último Mundial 2026 e inician un nuevo ciclo con vistas a 2030.

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Los ‘Samurái Azules’ quedaron a las puertas de dar el batacazo en el último Mundial 2026 cuando empezaron ganándole a Brasil en los 16avos de final. Al final, la ‘Verdeamarela’ lo dio vuelta y ganó 2-1 para sacarlos del camino. Tras esto, la Asociación de Fútbol de Japón decidió renovarle su contrato al entrenador Hajime Moriyasu hasta 2027, año de la próxima Copa Asiática. El objetivo está en ese torneo.

La ‘Celeste’, por su parte, inician un nuevo ciclo con vistas a la Copa del Mundo de 2030 con técnico interino. Diego Forlán asumió el mando dejando atrás la controvertida etapa de Marcelo Bielsa, que terminó con la derrota 1-0 ante España en el último Mundial. Por lo cual, este duelo ante los japoneses es la primera prueba para ‘Cachavacha’ en el mando charrúa. Desafortunadamente, para este compromiso, no está Federico Valverde por lesión.

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¿Dónde ver EN VIVO Japón vs. Uruguay?

El partido amistoso entre Japón y Uruguay, que se disputa en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Uruguay: DSports , DGO , AUF TV , Antel TV y Flow TV

, , , y Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela: DSports y DGO

y Estados Unidos: Telemundo Deportes Ahora

¿A qué hora se juega Japón vs. Uruguay?

Japón vs. Uruguay, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este jueves 24 de septiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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3:05 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 4:05 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 5:05 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 6:05 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 7:05 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:05 | España

| España 19:05 | Japón

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