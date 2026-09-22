La decisión de Héctor Cúper después de los dichos en su contra y que Universitario lo despediría

Héctor Cúper está al tanto, de todos los problemas que rodean a Universitario. La decisión del entrenador argentino, se reveló recientemente.

El ambiente institucional y deportivo en Universitario de Deportes atraviesa momentos de alta tensión. Las recientes declaraciones del atacante Bryan Reyna generaron un fuerte remezón dentro del vestuario del cuadro merengue.

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Tras los polémicos comentarios del futbolista hacia el director técnico Héctor Cúper, comenzaron a circular diversos rumores sobre una posible salida del estratega argentino. Las versiones especulaban incluso con una inminente rescisión de su contrato tras la abultada caída reciente.

Héctor Cúper cuestionado dentro de Universitario. (Foto: X).

La postura de Héctor Cúper ante las críticas en Universitario

A pesar del convulsionado panorama, el experimentado entrenador sudamericano se mantiene al tanto de cada uno de los acontecimientos que rodean al club. Cúper no es ajeno a los señalamientos e informaciones que circulan sobre su permanencia en el banquillo crema.

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Durante la emisión del programa Hablemos de MAX, el periodista Gustavo Peralta abordó el presente del DT y señaló: “Cúper sabe lo que está pasando en Universitario, que entiende porque Reyna declaró eso y sabe lo que tiene que hacer para corregir, hasta ahora todo está igual”.

La verdad sobre la supuesta reunión del plantel merengue

En medio de las especulaciones, trascendió que el grupo de futbolistas habría solicitado una junta de emergencia con la dirigencia. Específicamente, se mencionaba un supuesto pedido para dialogar con el administrador Franco Velazco acerca de la gestión del DT.

Sin embargo, Peralta desmintió rotundamente este trascendido durante su informe periodístico. El comunicador aclaró la posición de la plantilla remarcando: “No es verdad que el plantel está pidiendo una reunión con Franco Velazco para hablar sobre Héctor Cúper”.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Cúper sabe lo que está pasando en Universitario, que entiende porque Reyna declaró eso y sabe lo que tiene que hacer para correguir, hasta ahora todo está igual"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/cymAQaJwti#HablemosDeMAX pic.twitter.com/UBGUQbqfw6 — L1MAX (@L1MAX_) September 22, 2026

Evaluación interna y el futuro de Héctor Cúper

Hasta el momento, la rutina de trabajo en la institución no ha sufrido modificaciones drásticas y el cuerpo técnico mantiene su plan de actividades. Sin embargo, la directiva no permanece ajena a los resultados e incidentes de los últimos días.

El periodista concluyó su reporte revelando la situación real del estratega argentino dentro de la institución al sostener que “en este momento Cúper está en una evaluación internamente”, dejando en claro el contexto que rodea su continuidad.

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